SPCE: Virgin Galactic Holdings Inc
3.27 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPCE за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.22, а максимальная — 3.35.
Следите за динамикой Virgin Galactic Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SPCE
- Bernstein sees more downside in Virgin Galactic stock
- Virgin Galactic price target lowered to $2 by Bernstein on cash burn concerns
- Wall Street Lunch: SPAC-King Returns With New Blank-Check Deal
- 'SPAC King' Chamath Palihapitiya Returns With $250 Million 'American Exceptionalism' Deal Targeting AI, Energy, Defense - Clover Health Investments (NASDAQ:CLOV), Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- Social Capital's Chamath Palihapitiya is launching a new SPAC — it comes with a jarring warning for retail investors
- The Largest Space Tech IPO of the Year Just Launched, With a $6.3 Billion Valuation. Can the Stock Go to the Moon?
- Morgan Stanley cuts Virgin Galactic stock price target to $2.50 on delays
- Space Stock Tracker: Firefly's IPO Lights Up Wall Street And Earnings Reports Roll In - Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY)
- Virgin Galactic Q2 2025 slides: Revenue drops as spaceship development advances
- Virgin Galactic Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SPCE)
- Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Virgin Galactic (SPCE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Virgin Galactic Q2 FY2025 Earnings Call Transcript - Virgin Galactic Hldgs (NYSE:SPCE)
- Virgin Galactic Stock Takes Off After Q2 Earnings, Company Continues To Target Commercial Service In 2026 - Virgin Galactic Hldgs (NYSE:SPCE)
- A World Of Opportunity In The Space Economy
- Is Virgin Galactic (SPCE) a Good Stock to Buy before Earnings? - TipRanks.com
- Most Anticipated Earnings this Week – Week of August 4, 2025 - TipRanks.com
- Virgin Galactic updates CEO Michael Colglazier’s contract with new compensation terms
- SPCE Stock Price Prediction: Where Virgin Atlantic Could Be by 2025, 2026, and 2030
- RTX (RTX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Space Stock Tracker: Virgin Galactic Makes A Comeback While Rocket Lab Takes A Breather - Virgin Galactic Hldgs (NYSE:SPCE)
- Goldman Sachs assumes coverage on Virgin Galactic stock with neutral rating
- Virgin Galactic Reports Inducement Award Under NYSE Listing Rule 303A.08
- Space stocks soar as Elon Musk and Donald Trump argue
Дневной диапазон
3.22 3.35
Годовой диапазон
2.18 8.19
- Предыдущее закрытие
- 3.27
- Open
- 3.29
- Bid
- 3.27
- Ask
- 3.57
- Low
- 3.22
- High
- 3.35
- Объем
- 1.668 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 6.17%
- 6-месячное изменение
- 7.21%
- Годовое изменение
- -46.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.