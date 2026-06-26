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SNSR: Global X Internet of Things ETF
Курс SNSR за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.13, а максимальная — 49.66.
Следите за динамикой Global X Internet of Things ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SNSR сегодня?
Global X Internet of Things ETF (SNSR) сегодня оценивается на уровне 49.13. Инструмент торгуется в пределах 49.13 - 49.66, вчерашнее закрытие составило 49.48, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SNSR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Internet of Things ETF?
Global X Internet of Things ETF в настоящее время оценивается в 49.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.87% и USD. Отслеживайте движения SNSR на графике в реальном времени.
Как купить акции SNSR?
Вы можете купить акции Global X Internet of Things ETF (SNSR) по текущей цене 49.13. Ордера обычно размещаются около 49.13 или 49.43, тогда как 27 и -1.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SNSR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SNSR?
Инвестирование в Global X Internet of Things ETF предполагает учет годового диапазона 34.20 - 53.80 и текущей цены 49.13. Многие сравнивают 5.79% и 23.50% перед размещением ордеров на 49.13 или 49.43. Изучайте ежедневные изменения цены SNSR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Internet of Things ETF?
Самая высокая цена Global X Internet of Things ETF (SNSR) за последний год составила 53.80. Акции заметно колебались в пределах 34.20 - 53.80, сравнение с 49.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Internet of Things ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Internet of Things ETF?
Самая низкая цена Global X Internet of Things ETF (SNSR) за год составила 34.20. Сравнение с текущими 49.13 и 34.20 - 53.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SNSR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SNSR?
В прошлом Global X Internet of Things ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.48 и 30.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.48
- Open
- 49.66
- Bid
- 49.13
- Ask
- 49.43
- Low
- 49.13
- High
- 49.66
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.71%
- Месячное изменение
- 5.79%
- 6-месячное изменение
- 23.50%
- Годовое изменение
- 30.87%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%