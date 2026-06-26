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SNSR: Global X Internet of Things ETF

49.13 USD 0.35 (0.71%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SNSR за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.13, а максимальная — 49.66.

Следите за динамикой Global X Internet of Things ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SNSR сегодня?

Global X Internet of Things ETF (SNSR) сегодня оценивается на уровне 49.13. Инструмент торгуется в пределах 49.13 - 49.66, вчерашнее закрытие составило 49.48, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SNSR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Internet of Things ETF?

Global X Internet of Things ETF в настоящее время оценивается в 49.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.87% и USD. Отслеживайте движения SNSR на графике в реальном времени.

Как купить акции SNSR?

Вы можете купить акции Global X Internet of Things ETF (SNSR) по текущей цене 49.13. Ордера обычно размещаются около 49.13 или 49.43, тогда как 27 и -1.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SNSR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SNSR?

Инвестирование в Global X Internet of Things ETF предполагает учет годового диапазона 34.20 - 53.80 и текущей цены 49.13. Многие сравнивают 5.79% и 23.50% перед размещением ордеров на 49.13 или 49.43. Изучайте ежедневные изменения цены SNSR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Internet of Things ETF?

Самая высокая цена Global X Internet of Things ETF (SNSR) за последний год составила 53.80. Акции заметно колебались в пределах 34.20 - 53.80, сравнение с 49.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Internet of Things ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Internet of Things ETF?

Самая низкая цена Global X Internet of Things ETF (SNSR) за год составила 34.20. Сравнение с текущими 49.13 и 34.20 - 53.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SNSR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SNSR?

В прошлом Global X Internet of Things ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.48 и 30.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.13 49.66
Годовой диапазон
34.20 53.80
Предыдущее закрытие
49.48
Open
49.66
Bid
49.13
Ask
49.43
Low
49.13
High
49.66
Объем
27
Дневное изменение
-0.71%
Месячное изменение
5.79%
6-месячное изменение
23.50%
Годовое изменение
30.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%