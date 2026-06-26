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SNSR: Global X Internet of Things ETF

49.23 USD 0.10 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SNSR汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点49.04和高点49.69进行交易。

关注Global X Internet of Things ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SNSR新闻

常见问题解答

SNSR股票今天的价格是多少？

Global X Internet of Things ETF股票今天的定价为49.23。它在49.04 - 49.69范围内交易，昨天的收盘价为49.13，交易量达到17。SNSR的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Internet of Things ETF股票是否支付股息？

Global X Internet of Things ETF目前的价值为49.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.14%和USD。实时查看图表以跟踪SNSR走势。

如何购买SNSR股票？

您可以以49.23的当前价格购买Global X Internet of Things ETF股票。订单通常设置在49.23或49.53附近，而17和-0.34%显示市场活动。立即关注SNSR的实时图表更新。

如何投资SNSR股票？

投资Global X Internet of Things ETF需要考虑年度范围34.20 - 53.80和当前价格49.23。许多人在以49.23或49.53下订单之前，会比较6.01%和。实时查看SNSR价格图表，了解每日变化。

Global X Internet of Things ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Internet of Things ETF的最高价格是53.80。在34.20 - 53.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Internet of Things ETF的绩效。

Global X Internet of Things ETF股票的最低价格是多少？

Global X Internet of Things ETF（SNSR）的最低价格为34.20。将其与当前的49.23和34.20 - 53.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SNSR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SNSR股票是什么时候拆分的？

Global X Internet of Things ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.13和31.14%中可见。

日范围
49.04 49.69
年范围
34.20 53.80
前一天收盘价
49.13
开盘价
49.40
卖价
49.23
买价
49.53
最低价
49.04
最高价
49.69
交易量
17
日变化
0.20%
月变化
6.01%
6个月变化
23.76%
年变化
31.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%