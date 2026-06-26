SNSR: Global X Internet of Things ETF
今日SNSR汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点49.04和高点49.69进行交易。
关注Global X Internet of Things ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SNSR股票今天的价格是多少？
Global X Internet of Things ETF股票今天的定价为49.23。它在49.04 - 49.69范围内交易，昨天的收盘价为49.13，交易量达到17。SNSR的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Internet of Things ETF股票是否支付股息？
Global X Internet of Things ETF目前的价值为49.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.14%和USD。实时查看图表以跟踪SNSR走势。
如何购买SNSR股票？
您可以以49.23的当前价格购买Global X Internet of Things ETF股票。订单通常设置在49.23或49.53附近，而17和-0.34%显示市场活动。立即关注SNSR的实时图表更新。
如何投资SNSR股票？
投资Global X Internet of Things ETF需要考虑年度范围34.20 - 53.80和当前价格49.23。许多人在以49.23或49.53下订单之前，会比较6.01%和。实时查看SNSR价格图表，了解每日变化。
Global X Internet of Things ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Internet of Things ETF的最高价格是53.80。在34.20 - 53.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Internet of Things ETF的绩效。
Global X Internet of Things ETF股票的最低价格是多少？
Global X Internet of Things ETF（SNSR）的最低价格为34.20。将其与当前的49.23和34.20 - 53.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SNSR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SNSR股票是什么时候拆分的？
Global X Internet of Things ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.13和31.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.13
- 开盘价
- 49.40
- 卖价
- 49.23
- 买价
- 49.53
- 最低价
- 49.04
- 最高价
- 49.69
- 交易量
- 17
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 6.01%
- 6个月变化
- 23.76%
- 年变化
- 31.14%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%