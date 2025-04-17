Валюты / SNCY
SNCY: Sun Country Airlines Holdings Inc
13.10 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNCY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.87, а максимальная — 13.30.
Следите за динамикой Sun Country Airlines Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
12.87 13.30
Годовой диапазон
8.10 18.59
- Предыдущее закрытие
- 13.10
- Open
- 13.20
- Bid
- 13.10
- Ask
- 13.40
- Low
- 12.87
- High
- 13.30
- Объем
- 1.603 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.71%
- 6-месячное изменение
- 7.55%
- Годовое изменение
- 16.86%
