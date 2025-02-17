Валюты / SNAL
SNAL: Snail Inc - Class A
0.94 USD 0.04 (4.44%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNAL за сегодня изменился на 4.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.89, а максимальная — 0.94.
Следите за динамикой Snail Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SNAL
- Snail stock price target lowered to $3.50 from $4 at Noble Capital
- Snail, Inc. (SNAL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Earnings call transcript: Snail Inc. misses Q2 2025 forecasts, stock rises post-earnings
- Snail Reports 18% Bookings Jump in Q2
- Live Nation (LYV) Misses Q2 Earnings Estimates
- Snail enters at-the-market offering agreement for up to $4.5 million
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Snail establishes subsidiary for USD-backed stablecoin project
- Snail, Inc. Announces Intent to Explore Proprietary USD-Backed Stablecoin
- Snail stock soars after company explores stablecoin initiative
- Snail games explores stablecoin development in gaming industry
- ARK Demonstrates Robust June Momentum as Snail Games Celebrates 10-Year Anniversary and Prepares for Aquatica DLC Launch
- Snail Games Celebrates ARK Franchise’s 10-Year Anniversary with New Content and Global Community Events
- Snail, Inc. to Present at the Noble Capital Markets Emerging Growth Conference on June 4, 2025 at 2:30 PM ET
- Snail, Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Snail, Inc. (SNAL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Snail Inc.: A Financial Survival Game With The ARK Franchise (NASDAQ:SNAL)
Дневной диапазон
0.89 0.94
Годовой диапазон
0.64 3.43
- Предыдущее закрытие
- 0.90
- Open
- 0.89
- Bid
- 0.94
- Ask
- 1.24
- Low
- 0.89
- High
- 0.94
- Объем
- 97
- Дневное изменение
- 4.44%
- Месячное изменение
- 4.44%
- 6-месячное изменение
- 9.30%
- Годовое изменение
- 25.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.