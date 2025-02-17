Währungen / SNAL
SNAL: Snail Inc - Class A
1.04 USD 0.04 (4.00%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNAL hat sich für heute um 4.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.94 bis zu einem Hoch von 1.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Snail Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SNAL News
- Snail stock price target lowered to $3.50 from $4 at Noble Capital
- Snail, Inc. (SNAL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Earnings call transcript: Snail Inc. misses Q2 2025 forecasts, stock rises post-earnings
- Snail Reports 18% Bookings Jump in Q2
- Live Nation (LYV) Misses Q2 Earnings Estimates
- Snail enters at-the-market offering agreement for up to $4.5 million
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Snail establishes subsidiary for USD-backed stablecoin project
- Snail, Inc. Announces Intent to Explore Proprietary USD-Backed Stablecoin
- Snail stock soars after company explores stablecoin initiative
- Snail games explores stablecoin development in gaming industry
- ARK Demonstrates Robust June Momentum as Snail Games Celebrates 10-Year Anniversary and Prepares for Aquatica DLC Launch
- Snail Games Celebrates ARK Franchise’s 10-Year Anniversary with New Content and Global Community Events
- Snail, Inc. to Present at the Noble Capital Markets Emerging Growth Conference on June 4, 2025 at 2:30 PM ET
- Snail, Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Snail, Inc. (SNAL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Snail Inc.: A Financial Survival Game With The ARK Franchise (NASDAQ:SNAL)
Tagesspanne
0.94 1.08
Jahresspanne
0.64 3.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.00
- Eröffnung
- 0.96
- Bid
- 1.04
- Ask
- 1.34
- Tief
- 0.94
- Hoch
- 1.08
- Volumen
- 367
- Tagesänderung
- 4.00%
- Monatsänderung
- 15.56%
- 6-Monatsänderung
- 20.93%
- Jahresänderung
- 38.67%
