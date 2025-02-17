KurseKategorien
SNAL: Snail Inc - Class A

1.04 USD 0.04 (4.00%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SNAL hat sich für heute um 4.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.94 bis zu einem Hoch von 1.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die Snail Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SNAL News

Tagesspanne
0.94 1.08
Jahresspanne
0.64 3.43
Vorheriger Schlusskurs
1.00
Eröffnung
0.96
Bid
1.04
Ask
1.34
Tief
0.94
Hoch
1.08
Volumen
367
Tagesänderung
4.00%
Monatsänderung
15.56%
6-Monatsänderung
20.93%
Jahresänderung
38.67%
