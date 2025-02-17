Devises / SNAL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SNAL: Snail Inc - Class A
1.07 USD 0.07 (7.00%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SNAL a changé de 7.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.94 et à un maximum de 1.08.
Suivez la dynamique Snail Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNAL Nouvelles
- Snail stock price target lowered to $3.50 from $4 at Noble Capital
- Snail, Inc. (SNAL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Earnings call transcript: Snail Inc. misses Q2 2025 forecasts, stock rises post-earnings
- Snail Reports 18% Bookings Jump in Q2
- Live Nation (LYV) Misses Q2 Earnings Estimates
- Snail enters at-the-market offering agreement for up to $4.5 million
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Snail establishes subsidiary for USD-backed stablecoin project
- Snail, Inc. Announces Intent to Explore Proprietary USD-Backed Stablecoin
- Snail stock soars after company explores stablecoin initiative
- Snail games explores stablecoin development in gaming industry
- ARK Demonstrates Robust June Momentum as Snail Games Celebrates 10-Year Anniversary and Prepares for Aquatica DLC Launch
- Snail Games Celebrates ARK Franchise’s 10-Year Anniversary with New Content and Global Community Events
- Snail, Inc. to Present at the Noble Capital Markets Emerging Growth Conference on June 4, 2025 at 2:30 PM ET
- Snail, Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Snail, Inc. (SNAL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Snail Inc.: A Financial Survival Game With The ARK Franchise (NASDAQ:SNAL)
Range quotidien
0.94 1.08
Range Annuel
0.64 3.43
- Clôture Précédente
- 1.00
- Ouverture
- 0.96
- Bid
- 1.07
- Ask
- 1.37
- Plus Bas
- 0.94
- Plus Haut
- 1.08
- Volume
- 391
- Changement quotidien
- 7.00%
- Changement Mensuel
- 18.89%
- Changement à 6 Mois
- 24.42%
- Changement Annuel
- 42.67%
20 septembre, samedi