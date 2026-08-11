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SMIZ: Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF

43.07 USD 0.12 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SMIZ за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.02, а максимальная — 43.28.

Следите за динамикой Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMIZ сегодня?

Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) сегодня оценивается на уровне 43.07. Инструмент торгуется в пределах 43.02 - 43.28, вчерашнее закрытие составило 43.19, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMIZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF?

Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF в настоящее время оценивается в 43.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.79% и USD. Отслеживайте движения SMIZ на графике в реальном времени.

Как купить акции SMIZ?

Вы можете купить акции Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) по текущей цене 43.07. Ордера обычно размещаются около 43.07 или 43.37, тогда как 29 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMIZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMIZ?

Инвестирование в Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF предполагает учет годового диапазона 35.65 - 44.77 и текущей цены 43.07. Многие сравнивают 1.51% и 9.75% перед размещением ордеров на 43.07 или 43.37. Изучайте ежедневные изменения цены SMIZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF?

Самая высокая цена Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) за последний год составила 44.77. Акции заметно колебались в пределах 35.65 - 44.77, сравнение с 43.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF?

Самая низкая цена Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) за год составила 35.65. Сравнение с текущими 43.07 и 35.65 - 44.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMIZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMIZ?

В прошлом Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.19 и 8.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.02 43.28
Годовой диапазон
35.65 44.77
Предыдущее закрытие
43.19
Open
43.27
Bid
43.07
Ask
43.37
Low
43.02
High
43.28
Объем
29
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
1.51%
6-месячное изменение
9.75%
Годовое изменение
8.79%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%