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SMIZ: Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF

43.12 USD 0.05 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMIZ汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点43.03和高点43.41进行交易。

关注Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

SMIZ股票今天的价格是多少？

Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF股票今天的定价为43.12。它在43.03 - 43.41范围内交易，昨天的收盘价为43.07，交易量达到38。SMIZ的实时价格图表显示了这些更新。

Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF股票是否支付股息？

Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF目前的价值为43.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.92%和USD。实时查看图表以跟踪SMIZ走势。

如何购买SMIZ股票？

您可以以43.12的当前价格购买Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF股票。订单通常设置在43.12或43.42附近，而38和-0.39%显示市场活动。立即关注SMIZ的实时图表更新。

如何投资SMIZ股票？

投资Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF需要考虑年度范围35.65 - 44.77和当前价格43.12。许多人在以43.12或43.42下订单之前，会比较1.63%和。实时查看SMIZ价格图表，了解每日变化。

Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF的最高价格是44.77。在35.65 - 44.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF的绩效。

Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF股票的最低价格是多少？

Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF（SMIZ）的最低价格为35.65。将其与当前的43.12和35.65 - 44.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMIZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMIZ股票是什么时候拆分的？

Zacks Trust Zacks Small/Mid Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.07和8.92%中可见。

日范围
43.03 43.41
年范围
35.65 44.77
前一天收盘价
43.07
开盘价
43.29
卖价
43.12
买价
43.42
最低价
43.03
最高价
43.41
交易量
38
日变化
0.12%
月变化
1.63%
6个月变化
9.87%
年变化
8.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%