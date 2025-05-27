Валюты / SLE
SLE: Super League Enterprise Inc
3.21 USD 0.13 (4.22%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLE за сегодня изменился на 4.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.08, а максимальная — 3.21.
Следите за динамикой Super League Enterprise Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
3.08 3.21
Годовой диапазон
0.10 6.77
- Предыдущее закрытие
- 3.08
- Open
- 3.08
- Bid
- 3.21
- Ask
- 3.51
- Low
- 3.08
- High
- 3.21
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- 4.22%
- Месячное изменение
- -5.59%
- 6-месячное изменение
- 1184.00%
- Годовое изменение
- 444.07%
