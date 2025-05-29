Währungen / SLE
SLE: Super League Enterprise Inc
3.32 USD 0.34 (9.29%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLE hat sich für heute um -9.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.27 bis zu einem Hoch von 3.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Super League Enterprise Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.27 3.62
Jahresspanne
0.10 6.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.66
- Eröffnung
- 3.60
- Bid
- 3.32
- Ask
- 3.62
- Tief
- 3.27
- Hoch
- 3.62
- Volumen
- 82
- Tagesänderung
- -9.29%
- Monatsänderung
- -2.35%
- 6-Monatsänderung
- 1228.00%
- Jahresänderung
- 462.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K