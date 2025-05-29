KurseKategorien
SLE: Super League Enterprise Inc

3.32 USD 0.34 (9.29%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLE hat sich für heute um -9.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.27 bis zu einem Hoch von 3.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die Super League Enterprise Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLE News

Tagesspanne
3.27 3.62
Jahresspanne
0.10 6.77
Vorheriger Schlusskurs
3.66
Eröffnung
3.60
Bid
3.32
Ask
3.62
Tief
3.27
Hoch
3.62
Volumen
82
Tagesänderung
-9.29%
Monatsänderung
-2.35%
6-Monatsänderung
1228.00%
Jahresänderung
462.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K