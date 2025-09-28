- Обзор рынка
SCE-PL: SCE TRUST VI
Курс SCE-PL за сегодня изменился на 0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.93, а максимальная — 17.08.
Следите за динамикой SCE TRUST VI. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
What is SCE-PL stock price today?
SCE TRUST VI (SCE-PL) stock is priced at 17.08 today. It trades within 0.89%, yesterday's close was 16.93, and trading volume reached 30.
Does SCE-PL stock pay dividends?
SCE TRUST VI is currently valued at 17.08. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 3.20% and USD.
How to buy SCE-PL stock?
You can buy SCE TRUST VI (SCE-PL) shares at the current price of 17.08. Orders are usually placed near 17.08 or 17.38, while 30 and 0.23% show market activity.
How to invest into SCE-PL stock?
Investing in SCE TRUST VI involves considering the yearly range 15.54 - 17.87 and current price 17.08. Many compare 1.01% and 3.20% before placing orders at 17.08 or 17.38.
What are SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co stock highest prices?
The highest price of SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co (SCE-PL) in the past year was 17.87. Within 15.54 - 17.87, the stock fluctuated notably, and comparing with 16.93 helps spot resistance levels.
What are SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co stock lowest prices?
The lowest price of SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co (SCE-PL) over the year was 15.54. Comparing it with the current 17.08 and 15.54 - 17.87 shows potential long-term entry points.
When did SCE-PL stock split?
SCE TRUST VI has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 16.93, and 3.20% after corporate actions.
- Предыдущее закрытие
- 16.93
- Open
- 17.04
- Bid
- 17.08
- Ask
- 17.38
- Low
- 16.93
- High
- 17.08
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- 0.89%
- Месячное изменение
- 1.01%
- 6-месячное изменение
- 3.20%
- Годовое изменение
- 3.20%