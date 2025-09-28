- Übersicht
SCE-PL: SCE TRUST VI
Der Wechselkurs von SCE-PL hat sich für heute um 0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.93 bis zu einem Hoch von 17.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die SCE TRUST VI-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
What is SCE-PL stock price today?
SCE TRUST VI (SCE-PL) stock is priced at 17.08 today. It trades within 0.89%, yesterday's close was 16.93, and trading volume reached 30.
Does SCE-PL stock pay dividends?
SCE TRUST VI is currently valued at 17.08. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 3.20% and USD.
How to buy SCE-PL stock?
You can buy SCE TRUST VI (SCE-PL) shares at the current price of 17.08. Orders are usually placed near 17.08 or 17.38, while 30 and 0.23% show market activity.
How to invest into SCE-PL stock?
Investing in SCE TRUST VI involves considering the yearly range 15.54 - 17.87 and current price 17.08. Many compare 1.01% and 3.20% before placing orders at 17.08 or 17.38.
What are SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co stock highest prices?
The highest price of SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co (SCE-PL) in the past year was 17.87. Within 15.54 - 17.87, the stock fluctuated notably, and comparing with 16.93 helps spot resistance levels.
What are SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co stock lowest prices?
The lowest price of SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co (SCE-PL) over the year was 15.54. Comparing it with the current 17.08 and 15.54 - 17.87 shows potential long-term entry points.
When did SCE-PL stock split?
SCE TRUST VI has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 16.93, and 3.20% after corporate actions.
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.93
- Eröffnung
- 17.04
- Bid
- 17.08
- Ask
- 17.38
- Tief
- 16.93
- Hoch
- 17.08
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- 0.89%
- Monatsänderung
- 1.01%
- 6-Monatsänderung
- 3.20%
- Jahresänderung
- 3.20%