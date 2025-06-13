КотировкиРазделы
SBI: Western Asset Intermediate Muni Fund Inc

7.88 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SBI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.85, а максимальная — 7.90.

Следите за динамикой Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости SBI

Дневной диапазон
7.85 7.90
Годовой диапазон
7.30 8.27
Предыдущее закрытие
7.88
Open
7.86
Bid
7.88
Ask
8.18
Low
7.85
High
7.90
Объем
57
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
3.14%
6-месячное изменение
0.64%
Годовое изменение
-4.37%
21 сентября, воскресенье