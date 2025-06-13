Валюты / SBI
SBI: Western Asset Intermediate Muni Fund Inc
7.88 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SBI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.85, а максимальная — 7.90.
Следите за динамикой Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SBI
Дневной диапазон
7.85 7.90
Годовой диапазон
7.30 8.27
- Предыдущее закрытие
- 7.88
- Open
- 7.86
- Bid
- 7.88
- Ask
- 8.18
- Low
- 7.85
- High
- 7.90
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 3.14%
- 6-месячное изменение
- 0.64%
- Годовое изменение
- -4.37%
21 сентября, воскресенье