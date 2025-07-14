Валюты / RRGB
RRGB: Red Robin Gourmet Burgers Inc
6.81 USD 0.05 (0.74%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RRGB за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.60, а максимальная — 6.86.
Следите за динамикой Red Robin Gourmet Burgers Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
6.60 6.86
Годовой диапазон
2.50 7.88
- Предыдущее закрытие
- 6.76
- Open
- 6.76
- Bid
- 6.81
- Ask
- 7.11
- Low
- 6.60
- High
- 6.86
- Объем
- 526
- Дневное изменение
- 0.74%
- Месячное изменение
- 6.91%
- 6-месячное изменение
- 90.76%
- Годовое изменение
- 52.69%
