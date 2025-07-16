Währungen / RRGB
RRGB: Red Robin Gourmet Burgers Inc
6.61 USD 0.01 (0.15%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RRGB hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.50 bis zu einem Hoch von 6.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Red Robin Gourmet Burgers Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.50 6.66
Jahresspanne
2.50 7.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.60
- Eröffnung
- 6.60
- Bid
- 6.61
- Ask
- 6.91
- Tief
- 6.50
- Hoch
- 6.66
- Volumen
- 413
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- 3.77%
- 6-Monatsänderung
- 85.15%
- Jahresänderung
- 48.21%
