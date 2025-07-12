Валюты / RLJ
RLJ: RLJ Lodging Trust of Beneficial Interest $0.01 par value
7.57 USD 0.02 (0.26%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RLJ за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.43, а максимальная — 7.64.
Следите за динамикой RLJ Lodging Trust of Beneficial Interest $0.01 par value. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RLJ
Дневной диапазон
7.43 7.64
Годовой диапазон
6.16 10.84
- Предыдущее закрытие
- 7.59
- Open
- 7.59
- Bid
- 7.57
- Ask
- 7.87
- Low
- 7.43
- High
- 7.64
- Объем
- 2.947 K
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- -0.92%
- 6-месячное изменение
- -4.78%
- Годовое изменение
- -17.63%
