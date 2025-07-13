KurseKategorien
Währungen / RLJ
Zurück zum Aktien

RLJ: RLJ Lodging Trust of Beneficial Interest $0.01 par value

7.81 USD 0.20 (2.63%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RLJ hat sich für heute um 2.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.63 bis zu einem Hoch von 7.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die RLJ Lodging Trust of Beneficial Interest $0.01 par value-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RLJ News

Tagesspanne
7.63 7.81
Jahresspanne
6.16 10.84
Vorheriger Schlusskurs
7.61
Eröffnung
7.68
Bid
7.81
Ask
8.11
Tief
7.63
Hoch
7.81
Volumen
2.549 K
Tagesänderung
2.63%
Monatsänderung
2.23%
6-Monatsänderung
-1.76%
Jahresänderung
-15.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K