RLJ: RLJ Lodging Trust of Beneficial Interest $0.01 par value
7.81 USD 0.20 (2.63%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RLJ hat sich für heute um 2.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.63 bis zu einem Hoch von 7.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die RLJ Lodging Trust of Beneficial Interest $0.01 par value-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.63 7.81
Jahresspanne
6.16 10.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.61
- Eröffnung
- 7.68
- Bid
- 7.81
- Ask
- 8.11
- Tief
- 7.63
- Hoch
- 7.81
- Volumen
- 2.549 K
- Tagesänderung
- 2.63%
- Monatsänderung
- 2.23%
- 6-Monatsänderung
- -1.76%
- Jahresänderung
- -15.02%
