RITM: Rithm Capital Corp
12.05 USD 0.33 (2.67%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RITM за сегодня изменился на -2.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.86, а максимальная — 12.42.
Следите за динамикой Rithm Capital Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.86 12.42
Годовой диапазон
9.13 12.73
- Предыдущее закрытие
- 12.38
- Open
- 12.39
- Bid
- 12.05
- Ask
- 12.35
- Low
- 11.86
- High
- 12.42
- Объем
- 9.501 K
- Дневное изменение
- -2.67%
- Месячное изменение
- -1.79%
- 6-месячное изменение
- 5.24%
- Годовое изменение
- 8.46%
