RITM: Rithm Capital Corp
12.28 USD 0.17 (1.37%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RITM hat sich für heute um -1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.24 bis zu einem Hoch von 12.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rithm Capital Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RITM News
- Rithm Capital platziert Vorzugsaktien im Wert von 190 Millionen US-Dollar
- Rithm Capital prices $190 million preferred stock offering
- Rithm (RITM) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Rithm's $1.6B Paramount Play Signal Big City Comeback, Shares React
- Rithm Capital launches preferred stock offering for investments
- Übernahme durch Rithm Capital: Wells Fargo hebt Rating für Paramount Group an
- Paramount Group stock rating upgraded by Wells Fargo on Rithm Capital acquisition
- This $1.6 billion deal is a sign that the worst of the crisis in office real estate is in the past
- Rithm Capital to acquire REIT Paramount Group for $1.6 billion
- Rithm Capital übernimmt Paramount Group – Aktie bricht ein
- Rithm Capital übernimmt Paramount Group für 1,6 Milliarden US-Dollar
- Übernahme durch Rithm Kapital: Aktie der Paramount Group bricht ein
- Paramount stock falls after Rithm Capital acquisition deal
- Paramount Group stock tumbles after Rithm Capital acquisition deal
- Rithm (RITM) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Rithm Capital to acquire Crestline Management for expansion
- Rithm (RITM) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- Paramount Group stock rises on report of multiple bidders in sale process
- Rithm Capital Corp stock hits 52-week high at 12.6 USD
- Rithm (RITM) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- AI Is Becoming The Economy (SPX)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Are Finance Stocks Lagging RITHM CAP CP (RITM) This Year?
Tagesspanne
12.24 12.46
Jahresspanne
9.13 12.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.45
- Eröffnung
- 12.45
- Bid
- 12.28
- Ask
- 12.58
- Tief
- 12.24
- Hoch
- 12.46
- Volumen
- 6.003 K
- Tagesänderung
- -1.37%
- Monatsänderung
- 0.08%
- 6-Monatsänderung
- 7.25%
- Jahresänderung
- 10.53%
