KurseKategorien
Währungen / RITM
Zurück zum Aktien

RITM: Rithm Capital Corp

12.28 USD 0.17 (1.37%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RITM hat sich für heute um -1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.24 bis zu einem Hoch von 12.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rithm Capital Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RITM News

Tagesspanne
12.24 12.46
Jahresspanne
9.13 12.73
Vorheriger Schlusskurs
12.45
Eröffnung
12.45
Bid
12.28
Ask
12.58
Tief
12.24
Hoch
12.46
Volumen
6.003 K
Tagesänderung
-1.37%
Monatsänderung
0.08%
6-Monatsänderung
7.25%
Jahresänderung
10.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K