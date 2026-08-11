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RGYY: GraniteShares YieldBoost RGTI ETF
Курс RGYY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.65, а максимальная — 6.74.
Следите за динамикой GraniteShares YieldBoost RGTI ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RGYY сегодня?
GraniteShares YieldBoost RGTI ETF (RGYY) сегодня оценивается на уровне 6.73. Инструмент торгуется в пределах 6.65 - 6.74, вчерашнее закрытие составило 6.73, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RGYY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBoost RGTI ETF?
GraniteShares YieldBoost RGTI ETF в настоящее время оценивается в 6.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -72.54% и USD. Отслеживайте движения RGYY на графике в реальном времени.
Как купить акции RGYY?
Вы можете купить акции GraniteShares YieldBoost RGTI ETF (RGYY) по текущей цене 6.73. Ордера обычно размещаются около 6.73 или 7.03, тогда как 19 и 1.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RGYY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RGYY?
Инвестирование в GraniteShares YieldBoost RGTI ETF предполагает учет годового диапазона 6.60 - 25.02 и текущей цены 6.73. Многие сравнивают 0.75% и -45.28% перед размещением ордеров на 6.73 или 7.03. Изучайте ежедневные изменения цены RGYY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBoost RGTI ETF?
Самая высокая цена GraniteShares YieldBoost RGTI ETF (RGYY) за последний год составила 25.02. Акции заметно колебались в пределах 6.60 - 25.02, сравнение с 6.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBoost RGTI ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBoost RGTI ETF?
Самая низкая цена GraniteShares YieldBoost RGTI ETF (RGYY) за год составила 6.60. Сравнение с текущими 6.73 и 6.60 - 25.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RGYY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RGYY?
В прошлом GraniteShares YieldBoost RGTI ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.73 и -72.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.73
- Open
- 6.66
- Bid
- 6.73
- Ask
- 7.03
- Low
- 6.65
- High
- 6.74
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.75%
- 6-месячное изменение
- -45.28%
- Годовое изменение
- -72.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%