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RGYY: GraniteShares YieldBoost RGTI ETF

6.73 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RGYY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.65, а максимальная — 6.74.

Следите за динамикой GraniteShares YieldBoost RGTI ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RGYY сегодня?

GraniteShares YieldBoost RGTI ETF (RGYY) сегодня оценивается на уровне 6.73. Инструмент торгуется в пределах 6.65 - 6.74, вчерашнее закрытие составило 6.73, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RGYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBoost RGTI ETF?

GraniteShares YieldBoost RGTI ETF в настоящее время оценивается в 6.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -72.54% и USD. Отслеживайте движения RGYY на графике в реальном времени.

Как купить акции RGYY?

Вы можете купить акции GraniteShares YieldBoost RGTI ETF (RGYY) по текущей цене 6.73. Ордера обычно размещаются около 6.73 или 7.03, тогда как 19 и 1.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RGYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RGYY?

Инвестирование в GraniteShares YieldBoost RGTI ETF предполагает учет годового диапазона 6.60 - 25.02 и текущей цены 6.73. Многие сравнивают 0.75% и -45.28% перед размещением ордеров на 6.73 или 7.03. Изучайте ежедневные изменения цены RGYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBoost RGTI ETF?

Самая высокая цена GraniteShares YieldBoost RGTI ETF (RGYY) за последний год составила 25.02. Акции заметно колебались в пределах 6.60 - 25.02, сравнение с 6.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBoost RGTI ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBoost RGTI ETF?

Самая низкая цена GraniteShares YieldBoost RGTI ETF (RGYY) за год составила 6.60. Сравнение с текущими 6.73 и 6.60 - 25.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RGYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RGYY?

В прошлом GraniteShares YieldBoost RGTI ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.73 и -72.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
6.65 6.74
Годовой диапазон
6.60 25.02
Предыдущее закрытие
6.73
Open
6.66
Bid
6.73
Ask
7.03
Low
6.65
High
6.74
Объем
19
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.75%
6-месячное изменение
-45.28%
Годовое изменение
-72.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%