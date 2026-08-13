RGYY: GraniteShares YieldBoost RGTI ETF
今日RGYY汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点6.72和高点6.82进行交易。
关注GraniteShares YieldBoost RGTI ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RGYY股票今天的价格是多少？
GraniteShares YieldBoost RGTI ETF股票今天的定价为6.74。它在6.72 - 6.82范围内交易，昨天的收盘价为6.73，交易量达到21。RGYY的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares YieldBoost RGTI ETF股票是否支付股息？
GraniteShares YieldBoost RGTI ETF目前的价值为6.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-72.50%和USD。实时查看图表以跟踪RGYY走势。
如何购买RGYY股票？
您可以以6.74的当前价格购买GraniteShares YieldBoost RGTI ETF股票。订单通常设置在6.74或7.04附近，而21和-0.15%显示市场活动。立即关注RGYY的实时图表更新。
如何投资RGYY股票？
投资GraniteShares YieldBoost RGTI ETF需要考虑年度范围6.60 - 25.02和当前价格6.74。许多人在以6.74或7.04下订单之前，会比较0.90%和。实时查看RGYY价格图表，了解每日变化。
GraniteShares YieldBoost RGTI ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares YieldBoost RGTI ETF的最高价格是25.02。在6.60 - 25.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBoost RGTI ETF的绩效。
GraniteShares YieldBoost RGTI ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares YieldBoost RGTI ETF（RGYY）的最低价格为6.60。将其与当前的6.74和6.60 - 25.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RGYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RGYY股票是什么时候拆分的？
GraniteShares YieldBoost RGTI ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.73和-72.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.73
- 开盘价
- 6.75
- 卖价
- 6.74
- 买价
- 7.04
- 最低价
- 6.72
- 最高价
- 6.82
- 交易量
- 21
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- 0.90%
- 6个月变化
- -45.20%
- 年变化
- -72.50%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%