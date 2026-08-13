报价部分
货币 / RGYY
回到股票

RGYY: GraniteShares YieldBoost RGTI ETF

6.74 USD 0.01 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RGYY汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点6.72和高点6.82进行交易。

关注GraniteShares YieldBoost RGTI ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RGYY股票今天的价格是多少？

GraniteShares YieldBoost RGTI ETF股票今天的定价为6.74。它在6.72 - 6.82范围内交易，昨天的收盘价为6.73，交易量达到21。RGYY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBoost RGTI ETF股票是否支付股息？

GraniteShares YieldBoost RGTI ETF目前的价值为6.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-72.50%和USD。实时查看图表以跟踪RGYY走势。

如何购买RGYY股票？

您可以以6.74的当前价格购买GraniteShares YieldBoost RGTI ETF股票。订单通常设置在6.74或7.04附近，而21和-0.15%显示市场活动。立即关注RGYY的实时图表更新。

如何投资RGYY股票？

投资GraniteShares YieldBoost RGTI ETF需要考虑年度范围6.60 - 25.02和当前价格6.74。许多人在以6.74或7.04下订单之前，会比较0.90%和。实时查看RGYY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBoost RGTI ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares YieldBoost RGTI ETF的最高价格是25.02。在6.60 - 25.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBoost RGTI ETF的绩效。

GraniteShares YieldBoost RGTI ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares YieldBoost RGTI ETF（RGYY）的最低价格为6.60。将其与当前的6.74和6.60 - 25.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RGYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RGYY股票是什么时候拆分的？

GraniteShares YieldBoost RGTI ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.73和-72.50%中可见。

日范围
6.72 6.82
年范围
6.60 25.02
前一天收盘价
6.73
开盘价
6.75
卖价
6.74
买价
7.04
最低价
6.72
最高价
6.82
交易量
21
日变化
0.15%
月变化
0.90%
6个月变化
-45.20%
年变化
-72.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%