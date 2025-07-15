Валюты / RFIL
RFIL: RF Industries Ltd
7.10 USD 0.05 (0.70%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RFIL за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.00, а максимальная — 7.58.
Следите за динамикой RF Industries Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.00 7.58
Годовой диапазон
3.45 9.21
- Предыдущее закрытие
- 7.15
- Open
- 7.17
- Bid
- 7.10
- Ask
- 7.40
- Low
- 7.00
- High
- 7.58
- Объем
- 502
- Дневное изменение
- -0.70%
- Месячное изменение
- 4.26%
- 6-месячное изменение
- 44.90%
- Годовое изменение
- 77.50%
