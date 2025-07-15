Währungen / RFIL
RFIL: RF Industries Ltd
7.75 USD 0.19 (2.51%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RFIL hat sich für heute um 2.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.61 bis zu einem Hoch von 7.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die RF Industries Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.61 7.96
Jahresspanne
3.45 9.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.56
- Eröffnung
- 7.68
- Bid
- 7.75
- Ask
- 8.05
- Tief
- 7.61
- Hoch
- 7.96
- Volumen
- 220
- Tagesänderung
- 2.51%
- Monatsänderung
- 13.80%
- 6-Monatsänderung
- 58.16%
- Jahresänderung
- 93.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K