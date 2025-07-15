KurseKategorien
RFIL: RF Industries Ltd

7.75 USD 0.19 (2.51%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RFIL hat sich für heute um 2.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.61 bis zu einem Hoch von 7.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die RF Industries Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
7.61 7.96
Jahresspanne
3.45 9.21
Vorheriger Schlusskurs
7.56
Eröffnung
7.68
Bid
7.75
Ask
8.05
Tief
7.61
Hoch
7.96
Volumen
220
Tagesänderung
2.51%
Monatsänderung
13.80%
6-Monatsänderung
58.16%
Jahresänderung
93.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K