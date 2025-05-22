Валюты / RAMP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RAMP: LiveRamp Holdings Inc
26.48 USD 0.14 (0.53%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RAMP за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.15, а максимальная — 26.66.
Следите за динамикой LiveRamp Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RAMP
- LiveRamp (RAMP) CTO Hussain sells $355k in shares
- 6 Undervalued Semiconductor And Software Stocks Flashing Strong Value Signals - IPG Photonics (NASDAQ:IPGP), inTest (AMEX:INTT)
- The old software investing playbook is dead. Here’s where to put your money now.
- The Trade Desk appoints Omar Tawakol to board of directors
- LiveRamp stock price target raised to $53 from $51 at Benchmark
- LiveRamp stock holds steady as Susquehanna reiterates Positive rating
- Liveramp earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- LiveRamp (RAMP) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- LiveRamp Q1 FY26 slides: Revenue growth accelerates to 11% as margins expand
- LiveRamp stock price target raised to $51 from $48 at Benchmark
- Analysts Estimate BlackSky Technology Inc. (BKSY) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- LiveRamp (RAMP) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Fintech Ramp secures $22.5 billion valuation in late-stage funding round
- LiveRamp stock initiated with Buy rating at DA Davidson on data ecosystem role
- Touchstone Small Company Fund Q1 2025 Commentary (SAGWX)
- LiveRamp’s Data Collaboration Platform Drove 313% ROI for Brands, According to Total Economic Impact Study
- LiveRamp and Walgreens Advertising Group Deliver Business Growth for Advertisers Through Robust Data Collaboration Partnershi
- Circana Aggregated Retailer Data Integrated in the LiveRamp Clean Room, Accelerating Advertiser Ability to Boost Performance Outcomes
- Despite Headwinds, LiveRamp’s Core Is Strong (NYSE:RAMP)
- Tesla, Snowflake Surge Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- Why Is LiveRamp (RAMP) Stock Up 25% Today? - TipRanks.com
- Advance Auto Parts Posts Upbeat Results, Joins Domo, LiveRamp, Urban Outfitters And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Google, Palantir Lead Mega-Cap Movers on Thursday’s Market Cap Stocks
Дневной диапазон
26.15 26.66
Годовой диапазон
22.82 36.08
- Предыдущее закрытие
- 26.34
- Open
- 26.22
- Bid
- 26.48
- Ask
- 26.78
- Low
- 26.15
- High
- 26.66
- Объем
- 734
- Дневное изменение
- 0.53%
- Месячное изменение
- -2.47%
- 6-месячное изменение
- 1.65%
- Годовое изменение
- 6.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.