Währungen / RAMP
RAMP: LiveRamp Holdings Inc
27.17 USD 0.37 (1.38%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RAMP hat sich für heute um 1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.02 bis zu einem Hoch von 27.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die LiveRamp Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RAMP News
Tagesspanne
27.02 27.31
Jahresspanne
22.82 36.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.80
- Eröffnung
- 27.09
- Bid
- 27.17
- Ask
- 27.47
- Tief
- 27.02
- Hoch
- 27.31
- Volumen
- 530
- Tagesänderung
- 1.38%
- Monatsänderung
- 0.07%
- 6-Monatsänderung
- 4.30%
- Jahresänderung
- 9.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K