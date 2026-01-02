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QPX: AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

49.52 USD 0.07 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QPX за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.49, а максимальная — 49.52.

Следите за динамикой AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QPX сегодня?

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) сегодня оценивается на уровне 49.52. Инструмент торгуется в пределах 49.49 - 49.52, вчерашнее закрытие составило 49.59, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QPX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF?

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF в настоящее время оценивается в 49.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.74% и USD. Отслеживайте движения QPX на графике в реальном времени.

Как купить акции QPX?

Вы можете купить акции AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) по текущей цене 49.52. Ордера обычно размещаются около 49.52 или 49.82, тогда как 6 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QPX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QPX?

Инвестирование в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF предполагает учет годового диапазона 40.02 - 49.70 и текущей цены 49.52. Многие сравнивают 2.97% и 9.10% перед размещением ордеров на 49.52 или 49.82. Изучайте ежедневные изменения цены QPX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF?

Самая высокая цена AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) за последний год составила 49.70. Акции заметно колебались в пределах 40.02 - 49.70, сравнение с 49.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF?

Самая низкая цена AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) за год составила 40.02. Сравнение с текущими 49.52 и 40.02 - 49.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QPX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QPX?

В прошлом AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.59 и 23.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.49 49.52
Годовой диапазон
40.02 49.70
Предыдущее закрытие
49.59
Open
49.49
Bid
49.52
Ask
49.82
Low
49.49
High
49.52
Объем
6
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
2.97%
6-месячное изменение
9.10%
Годовое изменение
23.74%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%