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QPX: AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
Курс QPX за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.49, а максимальная — 49.52.
Следите за динамикой AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QPX сегодня?
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) сегодня оценивается на уровне 49.52. Инструмент торгуется в пределах 49.49 - 49.52, вчерашнее закрытие составило 49.59, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QPX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF?
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF в настоящее время оценивается в 49.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.74% и USD. Отслеживайте движения QPX на графике в реальном времени.
Как купить акции QPX?
Вы можете купить акции AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) по текущей цене 49.52. Ордера обычно размещаются около 49.52 или 49.82, тогда как 6 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QPX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QPX?
Инвестирование в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF предполагает учет годового диапазона 40.02 - 49.70 и текущей цены 49.52. Многие сравнивают 2.97% и 9.10% перед размещением ордеров на 49.52 или 49.82. Изучайте ежедневные изменения цены QPX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF?
Самая высокая цена AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) за последний год составила 49.70. Акции заметно колебались в пределах 40.02 - 49.70, сравнение с 49.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF?
Самая низкая цена AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) за год составила 40.02. Сравнение с текущими 49.52 и 40.02 - 49.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QPX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QPX?
В прошлом AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.59 и 23.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.59
- Open
- 49.49
- Bid
- 49.52
- Ask
- 49.82
- Low
- 49.49
- High
- 49.52
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 2.97%
- 6-месячное изменение
- 9.10%
- Годовое изменение
- 23.74%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%