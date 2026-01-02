QPX: AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
今日QPX汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点49.36和高点49.45进行交易。
关注AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
QPX股票今天的价格是多少？
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF股票今天的定价为49.36。它在49.36 - 49.45范围内交易，昨天的收盘价为49.52，交易量达到4。QPX的实时价格图表显示了这些更新。
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF股票是否支付股息？
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF目前的价值为49.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.34%和USD。实时查看图表以跟踪QPX走势。
如何购买QPX股票？
您可以以49.36的当前价格购买AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF股票。订单通常设置在49.36或49.66附近，而4和-0.16%显示市场活动。立即关注QPX的实时图表更新。
如何投资QPX股票？
投资AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF需要考虑年度范围40.02 - 49.70和当前价格49.36。许多人在以49.36或49.66下订单之前，会比较2.64%和。实时查看QPX价格图表，了解每日变化。
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF的最高价格是49.70。在40.02 - 49.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF的绩效。
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF股票的最低价格是多少？
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF（QPX）的最低价格为40.02。将其与当前的49.36和40.02 - 49.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QPX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QPX股票是什么时候拆分的？
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.52和23.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.52
- 开盘价
- 49.44
- 卖价
- 49.36
- 买价
- 49.66
- 最低价
- 49.36
- 最高价
- 49.45
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.32%
- 月变化
- 2.64%
- 6个月变化
- 8.75%
- 年变化
- 23.34%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%