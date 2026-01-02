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QPX: AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

49.36 USD 0.16 (0.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QPX汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点49.36和高点49.45进行交易。

关注AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QPX新闻

常见问题解答

QPX股票今天的价格是多少？

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF股票今天的定价为49.36。它在49.36 - 49.45范围内交易，昨天的收盘价为49.52，交易量达到4。QPX的实时价格图表显示了这些更新。

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF股票是否支付股息？

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF目前的价值为49.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.34%和USD。实时查看图表以跟踪QPX走势。

如何购买QPX股票？

您可以以49.36的当前价格购买AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF股票。订单通常设置在49.36或49.66附近，而4和-0.16%显示市场活动。立即关注QPX的实时图表更新。

如何投资QPX股票？

投资AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF需要考虑年度范围40.02 - 49.70和当前价格49.36。许多人在以49.36或49.66下订单之前，会比较2.64%和。实时查看QPX价格图表，了解每日变化。

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF的最高价格是49.70。在40.02 - 49.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF的绩效。

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF股票的最低价格是多少？

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF（QPX）的最低价格为40.02。将其与当前的49.36和40.02 - 49.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QPX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QPX股票是什么时候拆分的？

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.52和23.34%中可见。

日范围
49.36 49.45
年范围
40.02 49.70
前一天收盘价
49.52
开盘价
49.44
卖价
49.36
买价
49.66
最低价
49.36
最高价
49.45
交易量
4
日变化
-0.32%
月变化
2.64%
6个月变化
8.75%
年变化
23.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%