PSNY: Polestar Automotive Holding UK Limited - Class A ADS

0.99 USD 0.01 (1.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PSNY за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.99, а максимальная — 1.02.

Следите за динамикой Polestar Automotive Holding UK Limited - Class A ADS. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.99 1.02
Годовой диапазон
0.84 1.79
Предыдущее закрытие
1.00
Open
1.01
Bid
0.99
Ask
1.29
Low
0.99
High
1.02
Объем
2.228 K
Дневное изменение
-1.00%
Месячное изменение
-26.67%
6-месячное изменение
-5.71%
Годовое изменение
-42.77%
