PSNY: Polestar Automotive Holding UK Limited - Class A ADS

0.99 USD 0.01 (1.00%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PSNY para hoje mudou para -1.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.99 e o mais alto foi 1.02.

Veja a dinâmica do par de moedas Polestar Automotive Holding UK Limited - Class A ADS. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
0.99 1.02
Faixa anual
0.84 1.79
Fechamento anterior
1.00
Open
1.01
Bid
0.99
Ask
1.29
Low
0.99
High
1.02
Volume
2.228 K
Mudança diária
-1.00%
Mudança mensal
-26.67%
Mudança de 6 meses
-5.71%
Mudança anual
-42.77%
