Валюты / PRAA
PRAA: PRA Group Inc
16.59 USD 0.08 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRAA за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.41, а максимальная — 16.76.
Следите за динамикой PRA Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PRAA
Дневной диапазон
16.41 16.76
Годовой диапазон
12.91 25.31
- Предыдущее закрытие
- 16.67
- Open
- 16.68
- Bid
- 16.59
- Ask
- 16.89
- Low
- 16.41
- High
- 16.76
- Объем
- 514
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- -1.31%
- 6-месячное изменение
- -19.31%
- Годовое изменение
- -27.62%
