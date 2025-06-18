КотировкиРазделы
Валюты / PRAA
PRAA: PRA Group Inc

16.59 USD 0.08 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PRAA за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.41, а максимальная — 16.76.

Следите за динамикой PRA Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
16.41 16.76
Годовой диапазон
12.91 25.31
Предыдущее закрытие
16.67
Open
16.68
Bid
16.59
Ask
16.89
Low
16.41
High
16.76
Объем
514
Дневное изменение
-0.48%
Месячное изменение
-1.31%
6-месячное изменение
-19.31%
Годовое изменение
-27.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.