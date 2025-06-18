KurseKategorien
Währungen / PRAA
Zurück zum Aktien

PRAA: PRA Group Inc

17.29 USD 0.59 (3.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PRAA hat sich für heute um 3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.72 bis zu einem Hoch von 17.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die PRA Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRAA News

Tagesspanne
16.72 17.40
Jahresspanne
12.91 25.31
Vorheriger Schlusskurs
16.70
Eröffnung
16.83
Bid
17.29
Ask
17.59
Tief
16.72
Hoch
17.40
Volumen
826
Tagesänderung
3.53%
Monatsänderung
2.86%
6-Monatsänderung
-15.90%
Jahresänderung
-24.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K