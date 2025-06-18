Währungen / PRAA
PRAA: PRA Group Inc
17.29 USD 0.59 (3.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRAA hat sich für heute um 3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.72 bis zu einem Hoch von 17.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die PRA Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PRAA News
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on PRAA stock
- PRA Group (PRAA) Up 8.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- PRA Group (PRAA) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Here's Why PRA Group (PRAA) is a Strong Momentum Stock
- PRA Group Q2 Earnings Beat Estimates on Rising Cash Collections
- Palantir Technologies To Rally More Than 13%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - ZoomInfo Technologies (NASDAQ:GTM), B&G Foods (NYSE:BGS)
- Portfolio Recovery Associates stock price target raised to $24 by JMP
- PRA Group, Inc. (PRAA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PRA Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRAA)
- PRA Group (PRAA) Q2 EPS Jumps 100%
- Earnings call transcript: PRA Group Q2 2025 beats EPS expectations
- PRA Group (PRAA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- PRA Group Q2 2025 slides: Net income surges to $42 million amid strategic transformation
- PRA Group shares soar 11% as Q2 earnings beat expectations
- PRA Group Inc earnings beat by $0.42, revenue fell short of estimates
- Jefferies starts Jefferson Capital at Buy on growth, compliance track record
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- An IPO from a collections company offers a fresh way to profit as consumers struggle
- Debt collector Jefferson Capital valued at $1.2 billion in strong Nasdaq debut
- Jefferson Capital, existing shareholders raise $150 million in US IPO
- PRA Group appoints new CEO and European president, reports annual meeting results
- Owen James named president of PRA Group Europe
- PRA Group: A Mispriced Play On The Credit Cycle (NASDAQ:PRAA)
Tagesspanne
16.72 17.40
Jahresspanne
12.91 25.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.70
- Eröffnung
- 16.83
- Bid
- 17.29
- Ask
- 17.59
- Tief
- 16.72
- Hoch
- 17.40
- Volumen
- 826
- Tagesänderung
- 3.53%
- Monatsänderung
- 2.86%
- 6-Monatsänderung
- -15.90%
- Jahresänderung
- -24.56%
