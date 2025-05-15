Валюты / PPI
PPI: Investment Managers Series Trust II AXS Astoria Inflation Sensi
17.93 USD 0.07 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PPI за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.81, а максимальная — 18.09.
Следите за динамикой Investment Managers Series Trust II AXS Astoria Inflation Sensi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PPI
Дневной диапазон
17.81 18.09
Годовой диапазон
12.47 18.09
- Предыдущее закрытие
- 18.00
- Open
- 18.09
- Bid
- 17.93
- Ask
- 18.23
- Low
- 17.81
- High
- 18.09
- Объем
- 116
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 4.67%
- 6-месячное изменение
- 24.60%
- Годовое изменение
- 15.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.