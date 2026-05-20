- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PEZ: Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
Курс PEZ за сегодня изменился на -1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.10, а максимальная — 103.25.
Следите за динамикой Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PEZ
- Amazon Delivers For Consumer Discretionary
- Consumer Sentiment Hits 5-Month High, Improving Over Prelim Estimates
- Consumer Confidence Moderated Slightly In July
- Durable Goods Orders Rise 0.3% In June, Less Than Expected
- Things Are Getting Interesting In Macro Kingdom
- Why Market Momentum May Tell What’s Next For The AI Trade
- Consumer Sentiment Hits Highest Level Since February On Easing Gas Prices
- Retail Sales Rise For Fifth Straight Month
- Conflicting Consumer Sentiment Data
- Why Investors Shouldn't Count Out Consumer Stocks
- Mid-Year 2026 U.S. Retail/Restaurant Outlook
- Consumer Confidence Inched Down In June
- Consumer Sentiment Rises On Cheaper Gas But Inflation Worries Persist
- Retail Sales: Consumer Spending Up For Fourth Straight Month
- U.S. Consumers Continue To Spend Despite Income Pressure
- CIO Weekly: Can The U.S. Consumer's Resilience Last?
- Consumer Sentiment Improves In June But Remains Bleak
- Consumer Price Index: Inflation At 4.2% In May
- Chart Of The Day: Why Is Main Street So Glum?
- Consumer Sentiment Hits Record Low - Economy Stays Solid
- First Quarter Earnings: Sharpening Sector Divergence
- Consumer Sentiment Sinks To Record Low As Cost Of Living Concerns Intensify
- Consumer Delinquencies Remain At Comfortable Levels
- Q1 2026 U.S. Retail Scorecard – Update May 20, 2026
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PEZ сегодня?
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) сегодня оценивается на уровне 103.25. Инструмент торгуется в пределах 103.10 - 103.25, вчерашнее закрытие составило 104.79, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PEZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF?
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF в настоящее время оценивается в 103.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.00% и USD. Отслеживайте движения PEZ на графике в реальном времени.
Как купить акции PEZ?
Вы можете купить акции Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) по текущей цене 103.25. Ордера обычно размещаются около 103.25 или 103.55, тогда как 6 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PEZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PEZ?
Инвестирование в Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 91.32 - 110.43 и текущей цены 103.25. Многие сравнивают 0.01% и -0.39% перед размещением ордеров на 103.25 или 103.55. Изучайте ежедневные изменения цены PEZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF?
Самая высокая цена Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) за последний год составила 110.43. Акции заметно колебались в пределах 91.32 - 110.43, сравнение с 104.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF?
Самая низкая цена Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) за год составила 91.32. Сравнение с текущими 103.25 и 91.32 - 110.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PEZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PEZ?
В прошлом Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 104.79 и 3.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 104.79
- Open
- 103.21
- Bid
- 103.25
- Ask
- 103.55
- Low
- 103.10
- High
- 103.25
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -1.47%
- Месячное изменение
- 0.01%
- 6-месячное изменение
- -0.39%
- Годовое изменение
- 3.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%