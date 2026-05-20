PEZ: Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
今日PEZ汇率已更改-0.79%。当日，交易品种以低点102.43和高点102.88进行交易。
关注Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PEZ股票今天的价格是多少？
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF股票今天的定价为102.43。它在102.43 - 102.88范围内交易，昨天的收盘价为103.25，交易量达到4。PEZ的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF股票是否支付股息？
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF目前的价值为102.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.18%和USD。实时查看图表以跟踪PEZ走势。
如何购买PEZ股票？
您可以以102.43的当前价格购买Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF股票。订单通常设置在102.43或102.73附近，而4和-0.44%显示市场活动。立即关注PEZ的实时图表更新。
如何投资PEZ股票？
投资Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF需要考虑年度范围91.32 - 110.43和当前价格102.43。许多人在以102.43或102.73下订单之前，会比较-0.78%和。实时查看PEZ价格图表，了解每日变化。
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF的最高价格是110.43。在91.32 - 110.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF的绩效。
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF（PEZ）的最低价格为91.32。将其与当前的102.43和91.32 - 110.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PEZ股票是什么时候拆分的？
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、103.25和2.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 103.25
- 开盘价
- 102.88
- 卖价
- 102.43
- 买价
- 102.73
- 最低价
- 102.43
- 最高价
- 102.88
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.79%
- 月变化
- -0.78%
- 6个月变化
- -1.18%
- 年变化
- 2.18%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%