报价部分
货币 / PEZ
回到股票

PEZ: Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF

102.43 USD 0.82 (0.79%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PEZ汇率已更改-0.79%。当日，交易品种以低点102.43和高点102.88进行交易。

关注Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PEZ新闻

常见问题解答

PEZ股票今天的价格是多少？

Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF股票今天的定价为102.43。它在102.43 - 102.88范围内交易，昨天的收盘价为103.25，交易量达到4。PEZ的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF股票是否支付股息？

Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF目前的价值为102.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.18%和USD。实时查看图表以跟踪PEZ走势。

如何购买PEZ股票？

您可以以102.43的当前价格购买Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF股票。订单通常设置在102.43或102.73附近，而4和-0.44%显示市场活动。立即关注PEZ的实时图表更新。

如何投资PEZ股票？

投资Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF需要考虑年度范围91.32 - 110.43和当前价格102.43。许多人在以102.43或102.73下订单之前，会比较-0.78%和。实时查看PEZ价格图表，了解每日变化。

Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF的最高价格是110.43。在91.32 - 110.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF的绩效。

Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF（PEZ）的最低价格为91.32。将其与当前的102.43和91.32 - 110.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PEZ股票是什么时候拆分的？

Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、103.25和2.18%中可见。

日范围
102.43 102.88
年范围
91.32 110.43
前一天收盘价
103.25
开盘价
102.88
卖价
102.43
买价
102.73
最低价
102.43
最高价
102.88
交易量
4
日变化
-0.79%
月变化
-0.78%
6个月变化
-1.18%
年变化
2.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%