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OWNS: Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF
Курс OWNS за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.07, а максимальная — 17.13.
Следите за динамикой Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OWNS сегодня?
Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) сегодня оценивается на уровне 17.07. Инструмент торгуется в пределах 17.07 - 17.13, вчерашнее закрытие составило 17.11, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OWNS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF?
Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF в настоящее время оценивается в 17.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.50% и USD. Отслеживайте движения OWNS на графике в реальном времени.
Как купить акции OWNS?
Вы можете купить акции Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) по текущей цене 17.07. Ордера обычно размещаются около 17.07 или 17.37, тогда как 15 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OWNS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OWNS?
Инвестирование в Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF предполагает учет годового диапазона 17.00 - 17.87 и текущей цены 17.07. Многие сравнивают 0.18% и -3.78% перед размещением ордеров на 17.07 или 17.37. Изучайте ежедневные изменения цены OWNS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF?
Самая высокая цена Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) за последний год составила 17.87. Акции заметно колебались в пределах 17.00 - 17.87, сравнение с 17.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF?
Самая низкая цена Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) за год составила 17.00. Сравнение с текущими 17.07 и 17.00 - 17.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OWNS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OWNS?
В прошлом Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.11 и -3.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.11
- Open
- 17.09
- Bid
- 17.07
- Ask
- 17.37
- Low
- 17.07
- High
- 17.13
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- -3.78%
- Годовое изменение
- -3.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%