Курс OWNS за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.07, а максимальная — 17.13.

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