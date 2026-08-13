OWNS: Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF
今日OWNS汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点17.08和高点17.10进行交易。
关注Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
OWNS股票今天的价格是多少？
Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF股票今天的定价为17.09。它在17.08 - 17.10范围内交易，昨天的收盘价为17.07，交易量达到14。OWNS的实时价格图表显示了这些更新。
Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF股票是否支付股息？
Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF目前的价值为17.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.39%和USD。实时查看图表以跟踪OWNS走势。
如何购买OWNS股票？
您可以以17.09的当前价格购买Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF股票。订单通常设置在17.09或17.39附近，而14和0.00%显示市场活动。立即关注OWNS的实时图表更新。
如何投资OWNS股票？
投资Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF需要考虑年度范围17.00 - 17.87和当前价格17.09。许多人在以17.09或17.39下订单之前，会比较0.29%和。实时查看OWNS价格图表，了解每日变化。
Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF的最高价格是17.87。在17.00 - 17.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF的绩效。
Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF股票的最低价格是多少？
Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF（OWNS）的最低价格为17.00。将其与当前的17.09和17.00 - 17.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OWNS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OWNS股票是什么时候拆分的？
Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.07和-3.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.07
- 开盘价
- 17.09
- 卖价
- 17.09
- 买价
- 17.39
- 最低价
- 17.08
- 最高价
- 17.10
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.29%
- 6个月变化
- -3.66%
- 年变化
- -3.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%