OWNS股票今天的价格是多少？ Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF股票今天的定价为17.09。它在17.08 - 17.10范围内交易，昨天的收盘价为17.07，交易量达到14。OWNS的实时价格图表显示了这些更新。

Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF股票是否支付股息？ Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF目前的价值为17.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.39%和USD。实时查看图表以跟踪OWNS走势。

如何购买OWNS股票？ 您可以以17.09的当前价格购买Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF股票。订单通常设置在17.09或17.39附近，而14和0.00%显示市场活动。立即关注OWNS的实时图表更新。

如何投资OWNS股票？ 投资Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF需要考虑年度范围17.00 - 17.87和当前价格17.09。许多人在以17.09或17.39下订单之前，会比较0.29%和。实时查看OWNS价格图表，了解每日变化。

Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF的最高价格是17.87。在17.00 - 17.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF的绩效。

Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF股票的最低价格是多少？ Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF（OWNS）的最低价格为17.00。将其与当前的17.09和17.00 - 17.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OWNS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。