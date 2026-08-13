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OWNS: Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF

17.09 USD 0.02 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OWNS汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点17.08和高点17.10进行交易。

关注Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OWNS股票今天的价格是多少？

Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF股票今天的定价为17.09。它在17.08 - 17.10范围内交易，昨天的收盘价为17.07，交易量达到14。OWNS的实时价格图表显示了这些更新。

Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF股票是否支付股息？

Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF目前的价值为17.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.39%和USD。实时查看图表以跟踪OWNS走势。

如何购买OWNS股票？

您可以以17.09的当前价格购买Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF股票。订单通常设置在17.09或17.39附近，而14和0.00%显示市场活动。立即关注OWNS的实时图表更新。

如何投资OWNS股票？

投资Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF需要考虑年度范围17.00 - 17.87和当前价格17.09。许多人在以17.09或17.39下订单之前，会比较0.29%和。实时查看OWNS价格图表，了解每日变化。

Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF的最高价格是17.87。在17.00 - 17.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF的绩效。

Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF股票的最低价格是多少？

Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF（OWNS）的最低价格为17.00。将其与当前的17.09和17.00 - 17.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OWNS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OWNS股票是什么时候拆分的？

Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.07和-3.39%中可见。

日范围
17.08 17.10
年范围
17.00 17.87
前一天收盘价
17.07
开盘价
17.09
卖价
17.09
买价
17.39
最低价
17.08
最高价
17.10
交易量
14
日变化
0.12%
月变化
0.29%
6个月变化
-3.66%
年变化
-3.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%