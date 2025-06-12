Валюты / OPRT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OPRT: Oportun Financial Corporation
6.69 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OPRT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.61, а максимальная — 6.77.
Следите за динамикой Oportun Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OPRT
- Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Layton, Oportun financial chief legal officer, sells $27980 in OPRT
- Can Oportun Financial (OPRT) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- Does Oportun Financial (OPRT) Have the Potential to Rally 43.93% as Wall Street Analysts Expect?
- Oportun issues $538 million in asset-backed securities at 5.29% yield
- Oportun Financial: Consumer Finance Poised For Up-Cycle (NASDAQ:OPRT)
- Oportun Financial (OPRT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Oportun Financial Corporation (OPRT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oportun Financial Corporation (OPRT) Tops Q2 Earnings Estimates
- Oportun Financial earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- Oportun Q2 2025 slides: Third consecutive quarter of profitability despite revenue dip
- Analysts Estimate HA Sustainable Infrastructure Capital (HASI) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Oportun Financial Corporation (OPRT) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Oportun Financial appoints Joseph Schueller as CFO, amends bylaws following shareholder votes
- Best Value Stocks to Buy for July 22nd
- Oportun and Findell Capital reach agreement to end board election dispute
- Findell Capital sells 500,000 Oportun shares while urging others to buy
- Oportun seeks resolution with Findell amid board restructuring
- Findell Capital reiterates desire for compromise at Oportun Financial
- Findell Capital issues rebuttal to Oportun Financial’s presentation
- # Oportun sets July 18 annual meeting amid proxy contest
- Findell Capital releases presentation criticizing Oportun’s board
- Findell Capital challenges Oportun’s narrative on cost cuts
- Oportun urges stockholders to vote for CEO and director nominees
Дневной диапазон
6.61 6.77
Годовой диапазон
2.40 9.25
- Предыдущее закрытие
- 6.69
- Open
- 6.72
- Bid
- 6.69
- Ask
- 6.99
- Low
- 6.61
- High
- 6.77
- Объем
- 1.153 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 4.04%
- 6-месячное изменение
- 18.62%
- Годовое изменение
- 142.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.