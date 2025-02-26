Валюты / ODP
ODP: The ODP Corporation
21.43 USD 0.96 (4.69%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ODP за сегодня изменился на 4.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.26, а максимальная — 21.47.
Следите за динамикой The ODP Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ODP
- ODP Corp. (ODP) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Here is What to Know Beyond Why The ODP Corporation (ODP) is a Trending Stock
- ODP Business Solutions signs hospitality purchasing contract with OMNIA
- Is Trending Stock The ODP Corporation (ODP) a Buy Now?
- Why Is ODP Stock Gaining Wednesday? - ODP (NASDAQ:ODP)
- ODP (ODP) Fiscal Q2 EPS Jumps 42%
- ODP Q2 2025 presentation: Cash flow doubles despite revenue challenges
- ODP Corp. (ODP) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ODP Corp announces second quarter earnings release for 2025
- ODP Corp. (ODP) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- ODP Corp. (ODP) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- The ODP Corporation (ODP) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- ODP Corporation Stock: Frontloading And School Shopping May Improve Results (ODP)
- ODP Corp. (ODP) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Jim Cramer: This Consumer Cyclical Stock Is An 'Interesting Spec' - ODP (NASDAQ:ODP), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
- ODP Corporation: A Busted Story, But Not A Broken Business (NASDAQ:ODP)
- Office Depot CEO Says It Can Mitigate Potential Tariffs Impact After Q1 Profit Dip - ODP (NASDAQ:ODP)
- Rockwell Automation Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Oscar Health, Charles River Laboratories, Walt Disney, Voya Financial And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Angi (NASDAQ:ANGI), BorgWarner (NYSE:BWA)
- Eagle Financial Services, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Bausch & Lomb (NYSE:BLCO), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- What's Going On With Cava Group Stock Thursday? - Cava Group (NYSE:CAVA)
- Cava Group stock rises on S&P MidCap 400 inclusion; Angi shares climb after SmallCap 600 update
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio – Q4 2024 Update (NASDAQ:GLRE)
- ODP Corporation Stock Plunges Over 20%: Q4 Earnings Misses Expectations As Sales Drop - ODP (NASDAQ:ODP)
- The ODP Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ODP)
Дневной диапазон
20.26 21.47
Годовой диапазон
11.84 32.21
- Предыдущее закрытие
- 20.47
- Open
- 20.57
- Bid
- 21.43
- Ask
- 21.73
- Low
- 20.26
- High
- 21.47
- Объем
- 990
- Дневное изменение
- 4.69%
- Месячное изменение
- 7.69%
- 6-месячное изменение
- 50.49%
- Годовое изменение
- -27.16%
