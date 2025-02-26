Währungen / ODP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ODP: The ODP Corporation
21.51 USD 0.31 (1.42%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ODP hat sich für heute um -1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.45 bis zu einem Hoch von 21.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die The ODP Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ODP News
- Investors Heavily Search The ODP Corporation (ODP): Here is What You Need to Know
- ODP Corp. (ODP) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Here is What to Know Beyond Why The ODP Corporation (ODP) is a Trending Stock
- ODP Business Solutions signs hospitality purchasing contract with OMNIA
- Is Trending Stock The ODP Corporation (ODP) a Buy Now?
- Why Is ODP Stock Gaining Wednesday? - ODP (NASDAQ:ODP)
- ODP (ODP) Fiscal Q2 EPS Jumps 42%
- ODP Q2 2025 presentation: Cash flow doubles despite revenue challenges
- ODP Corp. (ODP) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ODP Corp announces second quarter earnings release for 2025
- ODP Corp. (ODP) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- ODP Corp. (ODP) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- The ODP Corporation (ODP) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- ODP Corporation Stock: Frontloading And School Shopping May Improve Results (ODP)
- ODP Corp. (ODP) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Jim Cramer: This Consumer Cyclical Stock Is An 'Interesting Spec' - ODP (NASDAQ:ODP), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
- ODP Corporation: A Busted Story, But Not A Broken Business (NASDAQ:ODP)
- Office Depot CEO Says It Can Mitigate Potential Tariffs Impact After Q1 Profit Dip - ODP (NASDAQ:ODP)
- Rockwell Automation Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Oscar Health, Charles River Laboratories, Walt Disney, Voya Financial And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Angi (NASDAQ:ANGI), BorgWarner (NYSE:BWA)
- Eagle Financial Services, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Bausch & Lomb (NYSE:BLCO), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- What's Going On With Cava Group Stock Thursday? - Cava Group (NYSE:CAVA)
- Cava Group stock rises on S&P MidCap 400 inclusion; Angi shares climb after SmallCap 600 update
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio – Q4 2024 Update (NASDAQ:GLRE)
- ODP Corporation Stock Plunges Over 20%: Q4 Earnings Misses Expectations As Sales Drop - ODP (NASDAQ:ODP)
Tagesspanne
21.45 21.68
Jahresspanne
11.84 32.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.82
- Eröffnung
- 21.68
- Bid
- 21.51
- Ask
- 21.81
- Tief
- 21.45
- Hoch
- 21.68
- Volumen
- 52
- Tagesänderung
- -1.42%
- Monatsänderung
- 8.09%
- 6-Monatsänderung
- 51.05%
- Jahresänderung
- -26.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K