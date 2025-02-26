货币 / ODP
ODP: The ODP Corporation
21.43 USD 0.96 (4.69%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ODP汇率已更改4.69%。当日，交易品种以低点20.26和高点21.47进行交易。
关注The ODP Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ODP新闻
- Investors Heavily Search The ODP Corporation (ODP): Here is What You Need to Know
- ODP Corp. (ODP) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Here is What to Know Beyond Why The ODP Corporation (ODP) is a Trending Stock
- ODP Business Solutions signs hospitality purchasing contract with OMNIA
- Is Trending Stock The ODP Corporation (ODP) a Buy Now?
- Why Is ODP Stock Gaining Wednesday? - ODP (NASDAQ:ODP)
- ODP (ODP) Fiscal Q2 EPS Jumps 42%
- ODP Q2 2025 presentation: Cash flow doubles despite revenue challenges
- ODP Corp. (ODP) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ODP Corp announces second quarter earnings release for 2025
- ODP Corp. (ODP) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- ODP Corp. (ODP) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- The ODP Corporation (ODP) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- ODP Corporation Stock: Frontloading And School Shopping May Improve Results (ODP)
- ODP Corp. (ODP) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Jim Cramer: This Consumer Cyclical Stock Is An 'Interesting Spec' - ODP (NASDAQ:ODP), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
- ODP Corporation: A Busted Story, But Not A Broken Business (NASDAQ:ODP)
- Office Depot CEO Says It Can Mitigate Potential Tariffs Impact After Q1 Profit Dip - ODP (NASDAQ:ODP)
- Rockwell Automation Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Oscar Health, Charles River Laboratories, Walt Disney, Voya Financial And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Angi (NASDAQ:ANGI), BorgWarner (NYSE:BWA)
- Eagle Financial Services, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Bausch & Lomb (NYSE:BLCO), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- What's Going On With Cava Group Stock Thursday? - Cava Group (NYSE:CAVA)
- Cava Group stock rises on S&P MidCap 400 inclusion; Angi shares climb after SmallCap 600 update
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio – Q4 2024 Update (NASDAQ:GLRE)
- ODP Corporation Stock Plunges Over 20%: Q4 Earnings Misses Expectations As Sales Drop - ODP (NASDAQ:ODP)
日范围
20.26 21.47
年范围
11.84 32.21
- 前一天收盘价
- 20.47
- 开盘价
- 20.57
- 卖价
- 21.43
- 买价
- 21.73
- 最低价
- 20.26
- 最高价
- 21.47
- 交易量
- 990
- 日变化
- 4.69%
- 月变化
- 7.69%
- 6个月变化
- 50.49%
- 年变化
- -27.16%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值