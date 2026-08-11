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OCTJ: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -

24.08 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OCTJ за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.03, а максимальная — 24.09.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OCTJ сегодня?

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (OCTJ) сегодня оценивается на уровне 24.08. Инструмент торгуется в пределах 24.03 - 24.09, вчерашнее закрытие составило 24.06, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OCTJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -?

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - в настоящее время оценивается в 24.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.00% и USD. Отслеживайте движения OCTJ на графике в реальном времени.

Как купить акции OCTJ?

Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (OCTJ) по текущей цене 24.08. Ордера обычно размещаются около 24.08 или 24.38, тогда как 9 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OCTJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OCTJ?

Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - предполагает учет годового диапазона 23.55 - 24.38 и текущей цены 24.08. Многие сравнивают 0.08% и 0.29% перед размещением ордеров на 24.08 или 24.38. Изучайте ежедневные изменения цены OCTJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -?

Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (OCTJ) за последний год составила 24.38. Акции заметно колебались в пределах 23.55 - 24.38, сравнение с 24.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -?

Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (OCTJ) за год составила 23.55. Сравнение с текущими 24.08 и 23.55 - 24.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OCTJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OCTJ?

В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.06 и 0.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.03 24.09
Годовой диапазон
23.55 24.38
Предыдущее закрытие
24.06
Open
24.09
Bid
24.08
Ask
24.38
Low
24.03
High
24.09
Объем
9
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
0.29%
Годовое изменение
0.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%