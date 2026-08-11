- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OCTJ: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -
Курс OCTJ за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.03, а максимальная — 24.09.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OCTJ сегодня?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (OCTJ) сегодня оценивается на уровне 24.08. Инструмент торгуется в пределах 24.03 - 24.09, вчерашнее закрытие составило 24.06, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OCTJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - в настоящее время оценивается в 24.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.00% и USD. Отслеживайте движения OCTJ на графике в реальном времени.
Как купить акции OCTJ?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (OCTJ) по текущей цене 24.08. Ордера обычно размещаются около 24.08 или 24.38, тогда как 9 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OCTJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OCTJ?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - предполагает учет годового диапазона 23.55 - 24.38 и текущей цены 24.08. Многие сравнивают 0.08% и 0.29% перед размещением ордеров на 24.08 или 24.38. Изучайте ежедневные изменения цены OCTJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (OCTJ) за последний год составила 24.38. Акции заметно колебались в пределах 23.55 - 24.38, сравнение с 24.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (OCTJ) за год составила 23.55. Сравнение с текущими 24.08 и 23.55 - 24.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OCTJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OCTJ?
В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.06 и 0.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.06
- Open
- 24.09
- Bid
- 24.08
- Ask
- 24.38
- Low
- 24.03
- High
- 24.09
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 0.29%
- Годовое изменение
- 0.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%