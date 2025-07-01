Валюты / NYC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NYC: American Strategic Investment Co Class A
9.60 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NYC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.40, а максимальная — 10.08.
Следите за динамикой American Strategic Investment Co Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NYC
- Американская стратегическая инвестиционная компания фиксирует покупки на сумму $11,6 тыс.
- We bought a fixer-upper in a coastal Connecticut town. In a year, we built a suburban life that's so good I don't miss NYC.
- Американская стратегическая инвестиционная компания зафиксировала покупку на сумму $4 446
- American strategic investment co. sees $4,446 purchase
- Thursday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- American strategic investment co. sees insider buys totaling $7,029
- American strategic investment: Bellevue capital partners buys $6.7k in NYC
- I moved to Charlotte after I got sick of paying $4,600 a month for a studio in NYC. My life's improved in so many ways.
- The top 10 NYC restaurants where Wall Street and Madison Avenue wine and dine
- Waymo just got approval to start testing its self-driving vehicles in New York City
- Forget booking a sightseeing tour. I lived in New York for 20 years, and this $4.50 ferry is the best way to see the city.
- American Strategic (NYC) Earnings Transcript
- American Strategic Investment Co. (NYC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: American Strategic Investment Q2 2025 sees revenue drop, loss narrows
- American Strategic Investment Q2 2025 slides: $41.7M loss amid Manhattan property impairments
- American strategic investment co reports q2 2025 results
- Real estate industry mourns, grapples with questions about the future of office security
- The story behind the viral photo of Blackstone's barricaded office
- Blackstone says real estate executive Wesley LePatner was among those killed in NYC shooting
- New York tech leaders are trying to unseat San Francisco for the future of the industry
- I was scared to leave NYC — but I moved to Nashville, fell in love, and have been happily living here for a decade
- Ken Griffin owns NYC's priciest condo. Mamdani wants to hike his property taxes — and others'.
- We spent 11 years moving around Europe for my husband's job. It never felt like home, and I'm glad we're back in the US.
- Even billionaires are having trouble finding homes to rent now, thanks to a ‘mansion deficit’
Дневной диапазон
9.40 10.08
Годовой диапазон
7.96 16.30
- Предыдущее закрытие
- 9.60
- Open
- 9.63
- Bid
- 9.60
- Ask
- 9.90
- Low
- 9.40
- High
- 10.08
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -6.25%
- 6-месячное изменение
- -18.64%
- Годовое изменение
- 8.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.