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NVDX: ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
Курс NVDX за сегодня изменился на -5.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.30, а максимальная — 20.64.
Следите за динамикой ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NVDX сегодня?
ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) сегодня оценивается на уровне 19.44. Инструмент торгуется в пределах 19.30 - 20.64, вчерашнее закрытие составило 20.61, а торговый объем достиг 7296. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVDX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF?
ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 19.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.07% и USD. Отслеживайте движения NVDX на графике в реальном времени.
Как купить акции NVDX?
Вы можете купить акции ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) по текущей цене 19.44. Ордера обычно размещаются около 19.44 или 19.74, тогда как 7296 и -5.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVDX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NVDX?
Инвестирование в ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 12.41 - 24.72 и текущей цены 19.44. Многие сравнивают 20.37% и 35.09% перед размещением ордеров на 19.44 или 19.74. Изучайте ежедневные изменения цены NVDX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF?
Самая высокая цена ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) за последний год составила 24.72. Акции заметно колебались в пределах 12.41 - 24.72, сравнение с 20.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF?
Самая низкая цена ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) за год составила 12.41. Сравнение с текущими 19.44 и 12.41 - 24.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVDX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NVDX?
В прошлом ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.61 и 20.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.61
- Open
- 20.51
- Bid
- 19.44
- Ask
- 19.74
- Low
- 19.30
- High
- 20.64
- Объем
- 7.296 K
- Дневное изменение
- -5.68%
- Месячное изменение
- 20.37%
- 6-месячное изменение
- 35.09%
- Годовое изменение
- 20.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%