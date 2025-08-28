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NVDX: ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

19.44 USD 1.17 (5.68%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NVDX за сегодня изменился на -5.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.30, а максимальная — 20.64.

Следите за динамикой ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NVDX сегодня?

ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) сегодня оценивается на уровне 19.44. Инструмент торгуется в пределах 19.30 - 20.64, вчерашнее закрытие составило 20.61, а торговый объем достиг 7296. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVDX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF?

ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 19.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.07% и USD. Отслеживайте движения NVDX на графике в реальном времени.

Как купить акции NVDX?

Вы можете купить акции ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) по текущей цене 19.44. Ордера обычно размещаются около 19.44 или 19.74, тогда как 7296 и -5.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVDX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NVDX?

Инвестирование в ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 12.41 - 24.72 и текущей цены 19.44. Многие сравнивают 20.37% и 35.09% перед размещением ордеров на 19.44 или 19.74. Изучайте ежедневные изменения цены NVDX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF?

Самая высокая цена ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) за последний год составила 24.72. Акции заметно колебались в пределах 12.41 - 24.72, сравнение с 20.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF?

Самая низкая цена ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) за год составила 12.41. Сравнение с текущими 19.44 и 12.41 - 24.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVDX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NVDX?

В прошлом ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.61 и 20.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.30 20.64
Годовой диапазон
12.41 24.72
Предыдущее закрытие
20.61
Open
20.51
Bid
19.44
Ask
19.74
Low
19.30
High
20.64
Объем
7.296 K
Дневное изменение
-5.68%
Месячное изменение
20.37%
6-месячное изменение
35.09%
Годовое изменение
20.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%