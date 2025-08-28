Курс NVDX за сегодня изменился на -5.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.30, а максимальная — 20.64.

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