NVDX: T-Rex2倍做多英伟达目标ETF
今日NVDX汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点19.22和高点20.26进行交易。
关注T-Rex2倍做多英伟达目标ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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NVDX新闻
常见问题解答
NVDX股票今天的价格是多少？
T-Rex2倍做多英伟达目标ETF股票今天的定价为19.42。它在19.22 - 20.26范围内交易，昨天的收盘价为19.44，交易量达到5600。NVDX的实时价格图表显示了这些更新。
T-Rex2倍做多英伟达目标ETF股票是否支付股息？
T-Rex2倍做多英伟达目标ETF目前的价值为19.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.95%和USD。实时查看图表以跟踪NVDX走势。
如何购买NVDX股票？
您可以以19.42的当前价格购买T-Rex2倍做多英伟达目标ETF股票。订单通常设置在19.42或19.72附近，而5600和-4.15%显示市场活动。立即关注NVDX的实时图表更新。
如何投资NVDX股票？
投资T-Rex2倍做多英伟达目标ETF需要考虑年度范围12.41 - 24.72和当前价格19.42。许多人在以19.42或19.72下订单之前，会比较20.25%和。实时查看NVDX价格图表，了解每日变化。
T-Rex2倍做多英伟达目标ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T-Rex2倍做多英伟达目标ETF的最高价格是24.72。在12.41 - 24.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-Rex2倍做多英伟达目标ETF的绩效。
T-Rex2倍做多英伟达目标ETF股票的最低价格是多少？
T-Rex2倍做多英伟达目标ETF（NVDX）的最低价格为12.41。将其与当前的19.42和12.41 - 24.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVDX股票是什么时候拆分的？
T-Rex2倍做多英伟达目标ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.44和19.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.44
- 开盘价
- 20.26
- 卖价
- 19.42
- 买价
- 19.72
- 最低价
- 19.22
- 最高价
- 20.26
- 交易量
- 5.600 K
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 20.25%
- 6个月变化
- 34.95%
- 年变化
- 19.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%