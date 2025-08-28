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NVDX: T-Rex2倍做多英伟达目标ETF

19.42 USD 0.02 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NVDX汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点19.22和高点20.26进行交易。

关注T-Rex2倍做多英伟达目标ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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NVDX新闻

常见问题解答

NVDX股票今天的价格是多少？

T-Rex2倍做多英伟达目标ETF股票今天的定价为19.42。它在19.22 - 20.26范围内交易，昨天的收盘价为19.44，交易量达到5600。NVDX的实时价格图表显示了这些更新。

T-Rex2倍做多英伟达目标ETF股票是否支付股息？

T-Rex2倍做多英伟达目标ETF目前的价值为19.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.95%和USD。实时查看图表以跟踪NVDX走势。

如何购买NVDX股票？

您可以以19.42的当前价格购买T-Rex2倍做多英伟达目标ETF股票。订单通常设置在19.42或19.72附近，而5600和-4.15%显示市场活动。立即关注NVDX的实时图表更新。

如何投资NVDX股票？

投资T-Rex2倍做多英伟达目标ETF需要考虑年度范围12.41 - 24.72和当前价格19.42。许多人在以19.42或19.72下订单之前，会比较20.25%和。实时查看NVDX价格图表，了解每日变化。

T-Rex2倍做多英伟达目标ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-Rex2倍做多英伟达目标ETF的最高价格是24.72。在12.41 - 24.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-Rex2倍做多英伟达目标ETF的绩效。

T-Rex2倍做多英伟达目标ETF股票的最低价格是多少？

T-Rex2倍做多英伟达目标ETF（NVDX）的最低价格为12.41。将其与当前的19.42和12.41 - 24.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NVDX股票是什么时候拆分的？

T-Rex2倍做多英伟达目标ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.44和19.95%中可见。

日范围
19.22 20.26
年范围
12.41 24.72
前一天收盘价
19.44
开盘价
20.26
卖价
19.42
买价
19.72
最低价
19.22
最高价
20.26
交易量
5.600 K
日变化
-0.10%
月变化
20.25%
6个月变化
34.95%
年变化
19.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%