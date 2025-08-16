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NTSX: WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

60.36 USD 0.12 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NTSX за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.33, а максимальная — 60.54.

Следите за динамикой WisdomTree U.S. Efficient Core Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NTSX сегодня?

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) сегодня оценивается на уровне 60.36. Инструмент торгуется в пределах 60.33 - 60.54, вчерашнее закрытие составило 60.48, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NTSX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. Efficient Core Fund?

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund в настоящее время оценивается в 60.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.57% и USD. Отслеживайте движения NTSX на графике в реальном времени.

Как купить акции NTSX?

Вы можете купить акции WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) по текущей цене 60.36. Ордера обычно размещаются около 60.36 или 60.66, тогда как 46 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NTSX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NTSX?

Инвестирование в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund предполагает учет годового диапазона 50.48 - 60.93 и текущей цены 60.36. Многие сравнивают 2.69% и 9.99% перед размещением ордеров на 60.36 или 60.66. Изучайте ежедневные изменения цены NTSX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. Efficient Core Fund?

Самая высокая цена WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) за последний год составила 60.93. Акции заметно колебались в пределах 50.48 - 60.93, сравнение с 60.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. Efficient Core Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. Efficient Core Fund?

Самая низкая цена WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) за год составила 50.48. Сравнение с текущими 60.36 и 50.48 - 60.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NTSX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NTSX?

В прошлом WisdomTree U.S. Efficient Core Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.48 и 17.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
60.33 60.54
Годовой диапазон
50.48 60.93
Предыдущее закрытие
60.48
Open
60.38
Bid
60.36
Ask
60.66
Low
60.33
High
60.54
Объем
46
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
2.69%
6-месячное изменение
9.99%
Годовое изменение
17.57%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%