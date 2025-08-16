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NTSX: WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
Курс NTSX за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.33, а максимальная — 60.54.
Следите за динамикой WisdomTree U.S. Efficient Core Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NTSX
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- NTSX ETF: Leveraged Balanced Equity And Treasury ETF, Strong Strategy And Thesis (NTSX)
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- Benchmark Blind Spots: Detecting Hidden Risks In Disruptive Markets
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- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- RPAR: Tactical ETF With A Very Long-Term Strategy (NYSEARCA:RPAR)
- CGBL: Multi-Asset ETF With A Good Start (NYSEARCA:CGBL)
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NTSX сегодня?
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) сегодня оценивается на уровне 60.36. Инструмент торгуется в пределах 60.33 - 60.54, вчерашнее закрытие составило 60.48, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NTSX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. Efficient Core Fund?
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund в настоящее время оценивается в 60.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.57% и USD. Отслеживайте движения NTSX на графике в реальном времени.
Как купить акции NTSX?
Вы можете купить акции WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) по текущей цене 60.36. Ордера обычно размещаются около 60.36 или 60.66, тогда как 46 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NTSX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NTSX?
Инвестирование в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund предполагает учет годового диапазона 50.48 - 60.93 и текущей цены 60.36. Многие сравнивают 2.69% и 9.99% перед размещением ордеров на 60.36 или 60.66. Изучайте ежедневные изменения цены NTSX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. Efficient Core Fund?
Самая высокая цена WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) за последний год составила 60.93. Акции заметно колебались в пределах 50.48 - 60.93, сравнение с 60.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. Efficient Core Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. Efficient Core Fund?
Самая низкая цена WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) за год составила 50.48. Сравнение с текущими 60.36 и 50.48 - 60.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NTSX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NTSX?
В прошлом WisdomTree U.S. Efficient Core Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.48 и 17.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 60.48
- Open
- 60.38
- Bid
- 60.36
- Ask
- 60.66
- Low
- 60.33
- High
- 60.54
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 2.69%
- 6-месячное изменение
- 9.99%
- Годовое изменение
- 17.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%