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NTSX: WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

60.30 USD 0.06 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NTSX汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点60.23和高点60.54进行交易。

关注WisdomTree U.S. Efficient Core Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NTSX新闻

常见问题解答

NTSX股票今天的价格是多少？

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund股票今天的定价为60.30。它在60.23 - 60.54范围内交易，昨天的收盘价为60.36，交易量达到57。NTSX的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund股票是否支付股息？

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund目前的价值为60.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.45%和USD。实时查看图表以跟踪NTSX走势。

如何购买NTSX股票？

您可以以60.30的当前价格购买WisdomTree U.S. Efficient Core Fund股票。订单通常设置在60.30或60.60附近，而57和-0.13%显示市场活动。立即关注NTSX的实时图表更新。

如何投资NTSX股票？

投资WisdomTree U.S. Efficient Core Fund需要考虑年度范围50.48 - 60.93和当前价格60.30。许多人在以60.30或60.60下订单之前，会比较2.59%和。实时查看NTSX价格图表，了解每日变化。

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree U.S. Efficient Core Fund的最高价格是60.93。在50.48 - 60.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. Efficient Core Fund的绩效。

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund（NTSX）的最低价格为50.48。将其与当前的60.30和50.48 - 60.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NTSX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NTSX股票是什么时候拆分的？

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.36和17.45%中可见。

日范围
60.23 60.54
年范围
50.48 60.93
前一天收盘价
60.36
开盘价
60.38
卖价
60.30
买价
60.60
最低价
60.23
最高价
60.54
交易量
57
日变化
-0.10%
月变化
2.59%
6个月变化
9.88%
年变化
17.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%