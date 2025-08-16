NTSX: WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
今日NTSX汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点60.23和高点60.54进行交易。
关注WisdomTree U.S. Efficient Core Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTSX新闻
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- Benchmark Blind Spots: Detecting Hidden Risks In Disruptive Markets
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- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- RPAR: Tactical ETF With A Very Long-Term Strategy (NYSEARCA:RPAR)
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常见问题解答
NTSX股票今天的价格是多少？
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund股票今天的定价为60.30。它在60.23 - 60.54范围内交易，昨天的收盘价为60.36，交易量达到57。NTSX的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund股票是否支付股息？
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund目前的价值为60.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.45%和USD。实时查看图表以跟踪NTSX走势。
如何购买NTSX股票？
您可以以60.30的当前价格购买WisdomTree U.S. Efficient Core Fund股票。订单通常设置在60.30或60.60附近，而57和-0.13%显示市场活动。立即关注NTSX的实时图表更新。
如何投资NTSX股票？
投资WisdomTree U.S. Efficient Core Fund需要考虑年度范围50.48 - 60.93和当前价格60.30。许多人在以60.30或60.60下订单之前，会比较2.59%和。实时查看NTSX价格图表，了解每日变化。
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree U.S. Efficient Core Fund的最高价格是60.93。在50.48 - 60.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. Efficient Core Fund的绩效。
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund（NTSX）的最低价格为50.48。将其与当前的60.30和50.48 - 60.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NTSX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NTSX股票是什么时候拆分的？
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.36和17.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 60.36
- 开盘价
- 60.38
- 卖价
- 60.30
- 买价
- 60.60
- 最低价
- 60.23
- 最高价
- 60.54
- 交易量
- 57
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 2.59%
- 6个月变化
- 9.88%
- 年变化
- 17.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%