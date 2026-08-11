- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NRES: Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF
Курс NRES за сегодня изменился на 1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.52, а максимальная — 32.67.
Следите за динамикой Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NRES сегодня?
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) сегодня оценивается на уровне 32.55. Инструмент торгуется в пределах 32.52 - 32.67, вчерашнее закрытие составило 32.01, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NRES в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF?
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF в настоящее время оценивается в 32.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.92% и USD. Отслеживайте движения NRES на графике в реальном времени.
Как купить акции NRES?
Вы можете купить акции Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) по текущей цене 32.55. Ордера обычно размещаются около 32.55 или 32.85, тогда как 46 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NRES на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NRES?
Инвестирование в Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF предполагает учет годового диапазона 25.77 - 35.57 и текущей цены 32.55. Многие сравнивают 5.07% и 0.84% перед размещением ордеров на 32.55 или 32.85. Изучайте ежедневные изменения цены NRES на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF?
Самая высокая цена Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) за последний год составила 35.57. Акции заметно колебались в пределах 25.77 - 35.57, сравнение с 32.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF?
Самая низкая цена Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) за год составила 25.77. Сравнение с текущими 32.55 и 25.77 - 35.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NRES во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NRES?
В прошлом Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.01 и 25.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.01
- Open
- 32.67
- Bid
- 32.55
- Ask
- 32.85
- Low
- 32.52
- High
- 32.67
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- 1.69%
- Месячное изменение
- 5.07%
- 6-месячное изменение
- 0.84%
- Годовое изменение
- 25.92%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%