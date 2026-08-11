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NRES: Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

32.55 USD 0.54 (1.69%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NRES за сегодня изменился на 1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.52, а максимальная — 32.67.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NRES сегодня?

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) сегодня оценивается на уровне 32.55. Инструмент торгуется в пределах 32.52 - 32.67, вчерашнее закрытие составило 32.01, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NRES в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF?

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF в настоящее время оценивается в 32.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.92% и USD. Отслеживайте движения NRES на графике в реальном времени.

Как купить акции NRES?

Вы можете купить акции Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) по текущей цене 32.55. Ордера обычно размещаются около 32.55 или 32.85, тогда как 46 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NRES на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NRES?

Инвестирование в Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF предполагает учет годового диапазона 25.77 - 35.57 и текущей цены 32.55. Многие сравнивают 5.07% и 0.84% перед размещением ордеров на 32.55 или 32.85. Изучайте ежедневные изменения цены NRES на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF?

Самая высокая цена Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) за последний год составила 35.57. Акции заметно колебались в пределах 25.77 - 35.57, сравнение с 32.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF?

Самая низкая цена Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) за год составила 25.77. Сравнение с текущими 32.55 и 25.77 - 35.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NRES во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NRES?

В прошлом Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.01 и 25.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.52 32.67
Годовой диапазон
25.77 35.57
Предыдущее закрытие
32.01
Open
32.67
Bid
32.55
Ask
32.85
Low
32.52
High
32.67
Объем
46
Дневное изменение
1.69%
Месячное изменение
5.07%
6-месячное изменение
0.84%
Годовое изменение
25.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%