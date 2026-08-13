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NRES: Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

32.55 USD 0.54 (1.69%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NRES汇率已更改1.69%。当日，交易品种以低点32.52和高点32.67进行交易。

关注Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NRES股票今天的价格是多少？

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF股票今天的定价为32.55。它在32.52 - 32.67范围内交易，昨天的收盘价为32.01，交易量达到46。NRES的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF股票是否支付股息？

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF目前的价值为32.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.92%和USD。实时查看图表以跟踪NRES走势。

如何购买NRES股票？

您可以以32.55的当前价格购买Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF股票。订单通常设置在32.55或32.85附近，而46和-0.37%显示市场活动。立即关注NRES的实时图表更新。

如何投资NRES股票？

投资Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF需要考虑年度范围25.77 - 35.57和当前价格32.55。许多人在以32.55或32.85下订单之前，会比较5.07%和。实时查看NRES价格图表，了解每日变化。

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF的最高价格是35.57。在25.77 - 35.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF的绩效。

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF（NRES）的最低价格为25.77。将其与当前的32.55和25.77 - 35.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NRES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NRES股票是什么时候拆分的？

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.01和25.92%中可见。

日范围
32.52 32.67
年范围
25.77 35.57
前一天收盘价
32.01
开盘价
32.67
卖价
32.55
买价
32.85
最低价
32.52
最高价
32.67
交易量
46
日变化
1.69%
月变化
5.07%
6个月变化
0.84%
年变化
25.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%