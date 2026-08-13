NRES: Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF
今日NRES汇率已更改1.69%。当日，交易品种以低点32.52和高点32.67进行交易。
关注Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NRES股票今天的价格是多少？
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF股票今天的定价为32.55。它在32.52 - 32.67范围内交易，昨天的收盘价为32.01，交易量达到46。NRES的实时价格图表显示了这些更新。
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF股票是否支付股息？
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF目前的价值为32.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.92%和USD。实时查看图表以跟踪NRES走势。
如何购买NRES股票？
您可以以32.55的当前价格购买Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF股票。订单通常设置在32.55或32.85附近，而46和-0.37%显示市场活动。立即关注NRES的实时图表更新。
如何投资NRES股票？
投资Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF需要考虑年度范围25.77 - 35.57和当前价格32.55。许多人在以32.55或32.85下订单之前，会比较5.07%和。实时查看NRES价格图表，了解每日变化。
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF的最高价格是35.57。在25.77 - 35.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF的绩效。
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF股票的最低价格是多少？
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF（NRES）的最低价格为25.77。将其与当前的32.55和25.77 - 35.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NRES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NRES股票是什么时候拆分的？
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.01和25.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.01
- 开盘价
- 32.67
- 卖价
- 32.55
- 买价
- 32.85
- 最低价
- 32.52
- 最高价
- 32.67
- 交易量
- 46
- 日变化
- 1.69%
- 月变化
- 5.07%
- 6个月变化
- 0.84%
- 年变化
- 25.92%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%