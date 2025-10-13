- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NPCT: Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest
Курс NPCT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.79, а максимальная — 9.83.
Следите за динамикой Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NPCT
- NPCT: High Leverage And Tight Spreads Equal A Clear 'Sell' (NYSE:NPCT)
- NPCT: NAV Continues To Erode Due To Structural Portfolio Flaws (NYSE:NPCT)
- NPCT: Deeper Discount Adds Appeal; Lack Of Distribution Coverage Adds Caution
- NPCT: Still Paying Out More Than It Earns (NYSE:NPCT)
- NPCT: Discount Narrows, Pushing Strong Results But Taking Away Its Appeal (NYSE:NPCT)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NPCT сегодня?
Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest (NPCT) сегодня оценивается на уровне 9.81. Инструмент торгуется в пределах 9.79 - 9.83, вчерашнее закрытие составило 9.81, а торговый объем достиг 232. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NPCT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest?
Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 9.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.67% и USD. Отслеживайте движения NPCT на графике в реальном времени.
Как купить акции NPCT?
Вы можете купить акции Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest (NPCT) по текущей цене 9.81. Ордера обычно размещаются около 9.81 или 10.11, тогда как 232 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NPCT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NPCT?
Инвестирование в Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 9.67 - 11.12 и текущей цены 9.81. Многие сравнивают 0.00% и -7.80% перед размещением ордеров на 9.81 или 10.11. Изучайте ежедневные изменения цены NPCT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest?
Самая высокая цена Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest (NPCT) за последний год составила 11.12. Акции заметно колебались в пределах 9.67 - 11.12, сравнение с 9.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest?
Самая низкая цена Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest (NPCT) за год составила 9.67. Сравнение с текущими 9.81 и 9.67 - 11.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NPCT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NPCT?
В прошлом Nuveen Core Plus Impact Fund of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.81 и -9.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.81
- Open
- 9.83
- Bid
- 9.81
- Ask
- 10.11
- Low
- 9.79
- High
- 9.83
- Объем
- 232
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -7.80%
- Годовое изменение
- -9.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%